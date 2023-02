Falta de água em Marabá chega ao quarto dia

A população de Marabá, sudeste do Estado, já amarga quatro dias sem água nas torneiras. No entanto, imagens divulgadas hoje (23) mostram as equipes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) trabalhando na instalação de um novo transformador na Estação de Tratamento de Água da Nova Marabá. “Hoje, quinta-feira, a água será restabelecida para todos os bairros”, garante o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior.

Segundo nota divulgada pela companhia na última segunda-feira (20), o abastecimento foi interrompido depois que oscilação de energia elétrica danificaram um transformador que energiza a Estação Elevatória de Água Tratada, responsável pela movimentação de dois conjuntos moto-bombas de 600 CV. Tal sistema, é responsável por abastecer consumidores nos núcleos Nova Marabá e Cidade Nova.

Durante os dias de suspensão no fornecimento, a Cosanpa disponibilizou carros-pipa para levar água tratada a diversos bairros da cidade. A população também precisou contar com o abastecimento dos chafarizes públicos distribuídos pelo município, onde filas se formaram durante todos os últimos dias. A Cosanpa estima que pelo menos 84 mil pessoas tenham sido atingidas pelo desabastecimento. O funcionamento de escolas públicas também foi afetado. Um comunicado da Secretaria Municipal de Educação, emitido na quarta-feira (22), informou que, ao todo, 10 escolas municipais precisaram suspender suas atividades devido à falta de água e mesmo as que possuem poço passaram a funcionar com horário reduzido.