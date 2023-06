Escritor Airton Souza lança seu 47º livro

O escritor e poeta marabaense Airton Souza lançou na última semana a obra infanto-juvenil “Os dias dentro da saudade”. O evento, realizado na Galeria de Arte Vitória Barros, contou com a presença de leitores já familiarizados com o trabalho do autor, mas também houve quem estivesse no local para ter o primeiro contato com as criações de Airton. “Eu sou um leitor assíduo e, apesar de viver há mais de 20 anos em Marabá, não sou muito íntimo das obras de escritores daqui”, explicou o advogado Dagberto Nogueira. “Eu vim para o lançamento a convite de uma amiga e me interessei muito pelo trabalho o Airton. Quero conhecer mais, até porque se trata de um poeta premiado, é necessário valorizar”.

Com cerca de 80 páginas, “Os dias dentro da saudade” é uma ficção onde o tempo ganha vida e que começa o seu enredo a partir do desaparecimento do dia de sábado. Os outros dias da semana então saem do calendário à procura do dia perdido. “Esse é um livro bem antigo, na verdade. Eu comecei a produzi-lo para o público infantil e, incialmente, ele seria bem curto. Mas aí ele foi crescendo tanto que virou uma novela juvenil. Esse é um livro que, no desenrolar da história, debate questões como a cumplicidade e a nossa relação com o tempo”, detalha o autor.

Em 2017, o livro foi finalista do II Prêmio Letrinhas Brasileiras. Já em 2023, o título venceu a Jornada Sociocultural 50+50 da Transamazônica e BR-163. O lançamento do livro foi viabilizado com recursos destinados por meio de um edital da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), em parceria com a Secretaria de Cultura do Pará (Secult). As ilustrações são assinadas pelo artista Felipe Tognoli, de São Paulo.

Aos 41 anos, Airton Souza já acumula a marca de 47 livros publicados e participação em mais de 150 antologias. Em sua trajetória, também já foi agraciado com cerca de 120 prêmios literários. “Eu já escrevo há bastante tempo, comecei aos 12 anos de idade, mesmo sem muita consciência da importância do livro, da leitura, mas o meu trabalho mais efetivo na literatura tem 23 anos. Foi quando eu comecei a levar a sério esse ofício e comecei a trilhar um caminho de aprendizado, de muitas leituras, observação, reflexão e muita tentativa, porque cada livro é uma tentativa”, analisa. Mais recentemente, “Outro outono de carne estranha” foi escolhido como melhor livro na categoria Romance na edição 2023 do Prêmio Sesc de Literatura. A obra narra o amor entre dois homens em pleno garimpo de Serra Pelada, nos idos de 1980, auge da ditadura militar.

A professora Luzinete Silva, hoje, se apresenta como poeta e cordelista e atribui isso ao incentivo do amigo Airton. Ela é uma das pessoas que acompanham o trabalho do escritor por onde quer que passe e afirma que a coleção de títulos em casa só aumenta. “Eu não perco um lançamento, eu tenho todos os livros e acho que o Airton é um exemplo para a sociedade de Marabá. Ele é um escritor inquieto, lança livros um atrás do outro. É humilde, é amigo, é dono de uma mente espetacular e eu admiro demais”, elogia a amiga.

“Os dias dentro da saudade” é uma produção independente e seus exemplares podem ser adquiridos pelo valor fixo de R$30,00. Basta entrar em contato com o próprio autor pelas redes sociais (@airtonsouzza).