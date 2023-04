Empresário catarinense é preso por golpes na compra de veículos em Marabá

Um empresário da cidade de Apiúna, em Santa Catarina, foi preso após aplicar golpes na compra de veículos em Marabá, no sudeste praense. Na operação, a Polícia Civil de Santa Catarina, em apoio operacional à Polícia Civil do Pará, recuperou ainda dois veículos modelos Hyunda HB20S e Duster adquiridos de forma fraudulenta pelo suspeito. A prisão foi efetuada na última segunda-feira (24), mas somente ontem (26) foi divulgada pelo Governo de Santa Catarina.

A investigação começou no mês de março, quando uma empresa concessionária de veículos situada em Marabá registrou ocorrência contra o homem. A denúncia era de que ele havia adquirido três veículos utilizando comprovantes de pagamento falsos. Com as investigações apontando para a residência do empresário na cidade catarinense de Apiúna, a Polícia Civil do Pará solicitou o apoio à Polícia daquele Estado, que cumpriu a ordem de busca e apreensão.

Durante interrogatório, o suspeito confessou a adulteração dos comprovantes de pagamento. Ele também contou que já havia tentado aplicar o golpe outras vezes, mas que outras empresas teriam suspeitado depois que os valores não foram creditados em conta.

Na oportunidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão também foram apreendidos um telefone celular e um notebook, instrumentos, em tese, utilizados pelo suspeito para aplicar os golpes. O nome do suspeito não foi divulgado.

A íntegra do procedimento foi encaminhada à Polícia Civil do Estado do Pará, que dará continuidade às investigações.