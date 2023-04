Em Marabá, público com mais de 18 anos já pode receber vacina bivalente contra covid-19

A população com idade acima de 18 anos e que tenha tomado pelo menos duas doses de imunizantes contra a covid já pode se proteger com a vacina bivalente da Pfizer, em Marabá, no sudeste do Estado. Segundo a Secretaria de Saúde local, há doses disponíveis em todas as unidades de saúde básicas do município desde ontem (26).

As bivalentes recebem esse nome porque, diferentemente das primeiras vacinas desenvolvidas, que combatiam a cepa original do vírus, elas foram atualizadas para proteger também contra a variante Ômicron, que é a predominante atualmente.

Para receber a dose do imunizante, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta que, além da idade, é necessário que haja um intervalo de quatro meses entre as vacinas. Outros grupos prioritários nessa imunização são as pessoas que moram em instituições de longa permanência, como o Lar São Vicente de Paula, que recebe idosos, profissionais de saúde, gestantes e puérperas, além de imunossuprimidos com idade a partir dos 12 anos.

Segundo levantamento de dados da Coordenação de Imunização da SMS, o número de vacinados com a 1ª dose chega a 184.676 pessoas; com a 2ª dose são 135.235; já a 3ª dose foi aplicada em 51.836 pessoas, a 4ª dose contabiliza 14.638 pessoas vacinadas e, por fim, a 5ª dose tem 130 pessoas vacinadas.

Entre as crianças, a 1ª dose chega a 8.006 vacinadas e com a 2ª dose são 3.268 crianças imunizadas. Já a vacina bivalente alcançou 1.793 pessoas desse público.