Em Marabá, Corpus Christi terá peregrinação e tapetes de serragem

Nesta quinta-feira (19) a comunidade católica de Marabá, no sudeste do Estado, vive uma das celebrações mais marcantes do calendário litúrgico: Corpus Christi. Para a data, a Diocese local organizou uma programação unificada que promete reunir milhares de fiéis em um ato de fé, união e adoração para lembrar o momento em que Jesus Eucarístico anda pelas ruas junto ao povo.

Logo às 5 horas, fiéis voluntários estarão ao longo da Avenida VP-3, no núcleo Nova Marabá, montando os tradicionais tapetes de serragem, uma característica da data. O perímetro delimitado para os tapetes vai da rotatória até a Igreja Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16.

Já no final da tarde, a partir das 17h30, sacerdotes de paróquias de todos os núcleos da cidade estarão reunidos em uma celebração única, realizada no Ginásio Poliesportivo da Folha 16. Sob a regência do bispo Dom Vital Corbellini, os fiéis seguirão em peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, passando pelos tapetes de serragem. “Celebrar Corpus Christi é celebrar a manifestação pública do corpo e sangue de Cristo”, disse Dom Vital nas redes sociais, ao convidar o público para a programação. Ao final da programação, será concedida a bênção com do Santíssimo Sacramento.