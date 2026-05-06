Edital inscreve organizações sociais de Marabá até sexta-feira (8)

Em um movimento estratégico para fortalecer o terceiro setor nas regiões Norte e Nordeste, o Instituto Aço Cearense anunciou o lançamento do edital "Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Aço 2026". A iniciativa, que marca os 16 anos de trajetória do braço social do Grupo Aço Cearense, pretende selecionar até 50 entidades para um programa de aceleração que une capacitação técnica a aportes financeiros que podem chegar a R$ 300 mil anuais.

O projeto foca em instituições que operam em territórios onde o Grupo mantém operações industriais e logísticas: Fortaleza e Caucaia (CE), Marabá (PA) e São Bento do Tocantins (TO). Diferente de modelos de fomento tradicionais que se limitam ao repasse de verbas, o edital aposta no fortalecimento institucional. As 50 organizações selecionadas passarão por 20 horas de formação online obrigatória, cobrindo eixos fundamentais, como elaboração e monitoramento de projetos, comunicação e captação de recursos, e sustentabilidade financeira e voluntariado. Ao final dessa etapa, o funil de seleção definirá 16 organizações parceiras para um acompanhamento de até três anos. Dez delas receberão apoio direto de R$ 50 mil anuais, enquanto seis serão selecionadas para captação via leis de incentivo, com teto de R$ 300 mil por ano.

Para a presidente do Instituto Aço Cearense, Rosemeire Matos, o edital representa uma evolução no investimento social da companhia, que inclui a SINOBRAS, indústria siderúrgica que atua em Marabá. “O lançamento do nosso edital é algo inédito e busca não apenas financiar projetos, mas fortalecer a gestão das organizações e ampliar sua capacidade de atuação em rede, com foco em resultados mensuráveis e sustentabilidade a longo prazo”, afirma. O retrospecto da organização é robusto: em 2025, o investimento social somou R$ 5,7 milhões, alcançando mais de 350 mil pessoas. "Nosso propósito para 2026 é ultrapassar esses números", projeta a presidente.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio de 2026, e o resultado final será divulgado em 29 de junho. O processo inclui etapas de pré-seleção, capacitação obrigatória e submissão de projetos, todas realizadas de forma online.

Para mais informações sobre o edital “OSC de Aço 2026”, clique aqui. Em caso de dúvidas, ligue para (85) 4011-2170 ou envie e-mail para suporte.edital@acocearense.com.br.