Domingo será a vez de Marabá caminhar com Nossa Senhora de Nazaré

Desde muito cedo, o gerente comercial Márcio Barros entende a importância da fé em Maria, como intercessora de orações do povo católico e sempre acompanhou o Círio de Marabá, levado pela família. Já na vida adulta, não teve obstáculo que o desviasse continuar trilhando o caminho da maior festa religiosa da região. “Eu fui criado na Igreja Católica e já acompanho o Círio de longa data. Desde criança, me dedico ao Círio de Nazaré. E agora, adulto, ofereço meu trabalho à Nossa Senhora de Nazaré, porque estou envolvido também na realização do evento”, conta.

Quando perguntado sobre a relação que mantém com a padroeira dos paraenses, Márcio se emociona e afirma que são incontáveis as graças atribuídas à Nossa Senhora. “Ela faz muito por todos, não é? Só que quando a gente se apega a ela, a gente pede algo para ela, a gente sempre alcança as bênçãos. Eu acho que tenho sido merecedor, porque Nossa Senhora de Nazaré vem me abençoando, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e da minha família, de uma forma geral. Eu já pedi pela saúde de familiares, por novas oportunidades profissionais... ela nunca deixou de me atender”.

Em Marabá, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré é realizado uma semana após o Círio de Belém, no terceiro domingo do mês de outubro, e guarda algumas semelhanças com o evento realizado na capital. Antes da principal romaria, realizada no próximo dia 15, as romarias rodoviária e fluvial, por exemplo, são eventos que segmentam e embelezam ainda mais a programação.

“Estamos no 43º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, cujo tema é ‘Ó, Maria, ajudai-nos a partilhar a palavra e o pão’. As expectativas são as melhores. Queremos realizar o maior Círio de Nossa Senhora de Nazaré que Marabá já viu. Por isso, fazemos um apelo para que o povo de Deus venha e participe”, conclama o bispo de Marabá, Dom Vital Corbellini. “É o Círio da fé, da paz e do amor. Queremos levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas, então queremos que a população se agarre na corda da berlinda e caminhe conosco para receber as bênçãos de Deus, através de Nossa Senhora de Nazaré”.

Uma Rosa para Nossa Senhora

Ainda no mês de setembro, a diretoria do Círio de Nazaré em Marabá tem mobilizado fiéis para a doação das rosas que ornamentarão a berlinda que conduz a imagem peregrina durante as romarias. A campanha Doe uma Rosa para Nossa Senhora permite que o devoto doe o valor simbólico de R$15,00 por meio da chave pix ciriodenazaremaraba2023@gmail.com. Outras maneiras que contribuir com a realização do Círio de Marabá estão disponíveis para consulta por aplicativo de mensagens instantâneas, falando com a da Mariana, assistente virtual do evento. O contato é (94) 99246-4672.