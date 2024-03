TRE cumpre agenda de sessões e reunião com partidos em Marabá

Nesta quinta-feira (21), a partir das 19 horas, O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) realiza mais uma ação do projeto Sessões Plenárias Externas em Marabá, sudeste do Estado. A inciativa nasceu da necessidade de aproximar a Justiça Eleitoral da sociedade em parceria com as instituições de ensino superior públicas e privadas em atividade no território paraense. Desta vez, o projeto será realizado na Faculdade Carajás, localizada na Folha 32, núcleo Nova Marabá.

Durante a ação, os alunos da instituição poderão acompanhar de perto a Sessão Administrativa e a Sessão de Julgamento, que contará com a presença de todos os integrantes da Corte Eleitoral, cujos trabalhos serão conduzidos pelo presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

A servidora Fernanda Sousa, secretária Judiciária do TRE do Pará, frisa que programações como essa ampliam o conhecimento da sociedade a respeito da Justiça Eleitoral. “Esse projeto é importante no sentindo de fortalecer práticas voltadas ao fortalecimento da democracia e cidadania, através de ações que viabilizem o conhecimento sobre a atuação do Poder Judiciário, suas atribuições, seus membros, a complexidade de sua estrutura, a organização e o funcionamento do Sistema de Justiça.”

Já na sexta-feira (22), o presidente do TRE e a diretora-geral do Tribunal, Nathalie Castro, conduzem uma reunião com representantes de partidos políticos, diretórios municipais e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O objetivo do encontro é discutir o pleito deste ano de 2024.

Na pauta da conversa, estão informações importantes sobre ritos fundamentais para quem vai concorrer a cargo público nas próximas eleições municipais. Registro de candidaturas, prestação de contas e propaganda eleitoral estão na lista de temas a serem discutidos. “A reunião com os partidos políticos em polos específicos do Estado objetiva levar aos diretórios as novidades sobre as Eleições Municipais de 2024, trazidas pelas recém aprovadas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que nortearão o processo eleitoral”, explica Nathalie Castro.

O encontro os representantes de partidos e coligações acontece no auditório da Câmara Municipal de Marabá, a partir das 8 horas.