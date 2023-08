Apagão no Brasil: comércio de Marabá foi setor mais afetado

A falta de energia, telefonia e internet causou transtornos em domicílios, mas principalmente em estabelecimentos comerciais de diversos setores de Marabá. Em um posto de combustível no núcleo Cidade Nova, por exemplo, a manhã de trabalho foi praticamente perdida. A frentista Neura de Azevedo estava no estabelecimento desde as primeiras horas da manhã e presenciou o momento do apagão. “As bombas também funcionam com energia elétrica e nós não temos gerador aqui. Ficamos de braços cruzados a manhã inteira, sem poder abastecer nenhum carro”, conta.

Em uma loja de conveniência na Rodovia Transamazônica, o jeito foi suspender as atividades até o restabelecimento do serviço. “A gente costuma abrir às 6 horas, mas aí com essa situação, tivemos que fechar a loja. Passamos a última venda às 7h55, mas depois disso só voltamos a vender já agora à tarde”, afirma a balconista Milena Torres. De acordo com Milena, outra grande preocupação foi com a conservação dos produtos, já que boa parte depende do funcionamento de refrigeradores. “Por sorte, não perdemos nada, mas nos preocupamos porque não havia previsão e retorno da energia e nem como a gente buscar alguma informação”, disse, se referindo à falta de telefonia.

No Aeroporto de Marabá João Corrêa da Rocha, o movimento de passageiros era tranquilo no começo da tarde. Nenhum representante da administração quis falar com a reportagem, mas funcionários das companhias afirmaram em conversa informal que, atualmente, o terminal opera atualmente com apenas três voos diários. Um deles, vindo de Belém e previsto para aterrissar às 14h20, já registrava 30 minutos de atraso.

Já os serviços públicos como os de saúde, por exemplo, não foram afetados. A assessoria do Hospital Regional do Sudeste do Pará informou que o atendimento não foi afetado pela falta de energia, já que a unidade possui gerador de energia. Sobre o Hospital Municipal de Marabá e o Hospital Materno Infantil, a prefeitura também confirmou que os geradores supriram a demanda das unidades e os atendimentos transcorreram normalmente. Em relação aos impactos na mobilidade urbana, a prefeitura informou que durante toda a manhã agentes do Departamento Municipal de Trânsito foram deslocados para organizar o trânsito nos pontos considerados de maior fluxo de veículos.