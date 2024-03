Combate à dengue ganha reforço do Disque Denúncia no sudeste do Pará

O Disque Denúncia, serviço que se popularizou na região sudeste do Pará como um canal de informações sobre crimes, oferece agora também a possibilidade de comunicar situações de risco relativas à dengue. O telefone é o (94) 99173-1422, que funciona exclusivamente para envio de mensagens pelo Whatsapp.

Por meio desse contato, o cidadão pode enviar informações, fotos e localização de imóveis ou espaços públicos com possíveis criadouros do Aedes aegyti. É possível também notificar casos suspeitos de dengue na família ou pedir orientações sobre sintomas, dicas de prevenção e controle da dengue. André Pereira, presidente do Instituto Evereste, entidade mantenedora do Disque Denúncia, explica que a ideia é ofertar uma ferramenta para contribuição com o poder público de maneira unificada nas 39 cidades da região. “Enfatizo, porém, que o engajamento da população na utilização do canal é fundamental para o sucesso do serviço e por conseguinte, para o combate ao mosquito”, pontua Pereira. Para ele, essa é uma alternativa também para a necessidade de se manter um banco de informações que possam auxiliar em tomadas de decisões no combate e prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Só em Marabá, o número de casos confirmados de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito por todo o município tem crescido a cada semana e já acendem o sinal de alerta das autoridades. Por isso, as ações preventivas de conscientização da população e as visitas domiciliares dos agentes de Controle de Endemias do município estão sendo intensificadas.

Só nos dois primeiros meses deste ano de 2024, os casos de dengue já superaram o registrado em todo o ano de 2023. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, com números do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), somados os casos de janeiro e fevereiro deste ano, foram 25 pacientes confirmados das doenças contra 22 casos em todos os 12 meses do ano passado.