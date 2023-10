Círio de Nazaré leva 300 mil às ruas de Marabá

Em 2023, o Círio de Marabá chegou à 43ª edição com o tema central “Ó Maria, ajudai-nos a partilhar a Palavra e o Pão”, que remete à Campanha da Fraternidade. Neste domingo (15), a programação começou com uma missa celebrada para milhares de devotos na Praça Duque de Caxias, no núcleo Marabá Pioneira. Às 7 horas, a imagem peregrina foi reconduzida à berlinda para sair em romaria. No bambuzal que fica na saída para a rodovia Transamazônica, aconteceu um dos momentos mais emocionantes. Todo ano, o traslado faz uma pausa para que os fiéis fiquem de joelhos e façam suas preces.

Devotos ficam de joelhos para fazer suas preces durante a romaria (Tay Marquioro/O Liberal)

A conquista de uma vaga na universidade para o curso dos sonhos levou a estudante Maellen Bonomo a fazer a pé os cerca de sete quilômetros de percurso do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá, sudeste do Estado. “Eu tinha feito uma promessa em 2021 para passar no vestibular para Medicina, na Uepa (Universidade do Estado do Pará). Hoje, estou pagando essa promessa. Vim ao Círio de jaleco, para agradecer à Nossa Senhora de Nazaré, porque eu sei que muitas outras pessoas têm esse sonho. Graças a ela, eu hoje estou estudando o curso que eu sempre quis”, celebrou a jovem, que contou ter tentado a aprovação por quatro anos.

Com uma casa de isopor em uma das mãos e uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré na outra, a vendedora Giseuda Gomes acordou cedo para acompanhar a romaria. “Hoje, é um dia de muita a alegria para mim. Eu agradeço à Nossa Senhora pela saúde dos meus dois filhos, que estiveram esse ano à beira da morte, e pela conquista da minha casa hoje, que eu pedi tanto a ela. Eu achei que esse ano eu morreria, de tão mal que eu fiquei, mas prometi à Nossa Senhora que eu estaria aqui e estou”, conta emocionada.

A exemplo do que acontece no evento realizado na capital Belém, romeiros também pagam suas promessas em uma corda de 400 metros de comprimento. Mas, em Marabá, como não há a cultura de cortar a corda, ela pode ser reaproveitada no ano seguinte. A deste ano, por exemplo, realizou hoje sua segunda peregrinação.

De acordo com estimativa do Corpo de Bombeiros, o Círio de Marabá alcançou só na romaria deste domingo um público aproximado de 300 mil pessoas. A peregrinação terminou pouco antes das 11 horas, com a chegada da berlinda na praça da Igreja Santuário, na Folha 16, onde o bispo diocesano Dom Vital Carbellini celebrou uma missa. “Caminhar com o povo de Deus pela fé em Maria, é sempre uma festa. E, hoje, demos mais uma demonstração de que estamos unidos na devoção por Nossa Senhora de Nazaré”, disse Dom Vital.