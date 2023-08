Círio de Marabá: diretoria detalha programação da edição 2023

A comunidade católica de Marabá se prepara para viver a 43ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizado tradicionalmente no terceiro domingo de outubro. Nesta segunda-feira (28), a diretoria da festa recebeu a imprensa para uma entrevista coletiva onde detalhou a programação de celebrações e peregrinações que ocorrerão até a grande romaria do dia 15 de outubro.

Entre as novidades deste ano de 2023, está a volta da Corrida do Círio à programação oficial. O evento esportivo acontece no dia 8 de outubro e já está com inscrições abertas. O percurso será de sete quilômetros, onde os corredores percorrerão algumas das principais ruas e avenidas da Nova Marabá.

"A largada será na Igreja Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16, e os atletas vão sentido à Folha 23, passam pela rotatória do Verdes Mares até a Vila Militar Castelo Branco. Depois disso, voltam pela VP8 até o retorno do campo Piçarrão, passam pela rotatória da Folha 16 e retornam ao Santuário", detalha o educador físico Cleber Dias, que coordena a prova.

As inscrições podem ser feitas pela internet no site Central da Corrida e custam o valor de R$90. Os inscritos receberão um kit contendo camisa, medalha de participação e um brinde.

Programação

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré que é realizado em Marabá conta com uma extensa programação e guarda algumas semelhanças com o evento realizado na capital paraense. Neste ano, o tema central é “Ó Maria, ajudai-nos a partilhar a Palavra e o Pão”, que remete ao tema da Campanha da Fraternidade 2023.

“O Círio é um acontecimento religioso, espiritual, de grande população. Por isso nós o programamos bem e isso vem acontecendo desde fevereiro”, afirma dom Vital Corbellini, bispo diocesano de Marabá. Um dos primeiros eventos oficiais já acontece no próximo sábado (2), o Simpósio de Mariologia, onde a comunidade católica é convidada a estudar e compreender o papel de Maria como intercessora de suas preces.

Alguns dos pontos altos são a abertura oficial do Círio 2023, no próximo dia 23 de setembro, às 19h, com missa realizada na Igreja Santuário. Além disso, a rotina mais intensa e eventos começa com a ciclo-romaria, no dia 7 de outubro, e a motorromaria, no dia 8 de outubro. Já no dia 14 de outubro, a romaria rodoviária sai pela manhã da Paróquia São Francisco de Assis, na cidade Nova, em direção ao Santuário. De onde, à tarde, a berlinda leva a imagem peregrina até o Porto das Mangueiras para o Círio Fluvial até a Colônia de Pescadores Z30.

No domingo, 15 de outubro, uma missa celebrada às 6h na catedral, na Marabá Pioneira, marca o início da maior das romarias. Nela, os fiéis acompanham a berlinda com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de volta ao Santuário, onde uma missa campal encerra as programações.