Círio de Marabá: dezenas de embarcações percorrem o Rio Tocantins na Romaria Fluvial

Mais de 40 embarcações, entre barcos, rabetas, lanchas e moto aquáticas participaram na tarde deste sábado (14) da Romaria Fluvial, uma das mais aguardadas no Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Marabá. A programação começou com uma missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Vital Corbellini, na Paróquia Santuário, na Folha 16, núcleo Nova Marabá. De lá, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré saiu na berlinda, conduzindo milhares de fiéis até o Porto das Mangueiras.

No local, a aposentada Deusa dos Santos era uma das mais ansiosas pelo início da Romaria Fluvial. “Eu estive muito doente, de cama mesmo, e pedi à Nossa Senhora pela minha saúde. Graças a ela, eu estou de pé e, hoje, eu vim para agradecer”, disse a devota no barco lotado de familiares. Já a jovem Melissa da Silva, de apenas 20, se reuniu com as amigas da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para homenagear Nossa Senhora de Nazaré de uma forma diferente. “Estamos trajadas de uma forma que represente várias imagens de santas católicas. Eu, por exemplo, estou representando Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos barqueiros e pescadores”, contou. Ao barqueiro Ady Oliveira, coube a responsabilidade de conduzir a embarcação que levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas águas do Rio Tocantins. “Meu pai era pescador desde que me entendo por gente, então me criei nesse rio aqui. E nunca me senti tão ansioso como agora. É uma emoção muito grande.

O barqueiro Ady Oliveira conduziu a embarcação que levou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas águas do Rio Tocantins (Tay Marquioro/O Liberal)Por volta das 17h30, a imagem peregrina embarcou para um dos traslados mais esperados pela comunidade católica de Marabá. Do Porto até o desembarque na Orla da cidade, a romaria navegou uma distância de aproximadamente cinco quilômetros. No fim do trajeto, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida com honras militares por homens do Exército Brasileiro. A berlinda seguiu caminho pelo bairro Francisco Coelho até a Praça Duque de Caxias, na Marabá Pioneira, onde fiéis já aguardavam pela missa de troca de manto, que apresentou a vestimenta que vai vestir a imagem peregrina na romaria de amanhã (15).