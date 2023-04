Castração gratuita: Marabá cadastra animais nesta sexta-feira (28)

Tutores de cães e gatos de Marabá, no sudeste do Estado, podem cadastrar seus pets até hoje (28) para procedimento de castração. O cadastramento é realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses do município, que também é responsável por agendar as cirurgias. Todos os procedimentos são oferecidos gratuitamente a população.

De acordo com a previsão do CCZ, os agendamentos ocorrerão para o mês de maio. Para isso, a orientação do órgão é que os interessados entrem em contato pelo número de telefone (94) 3324-4411, somente por meio do Whatsapp. O tutor deve informar espécie, sexo e idade do animal a ser submetido à castração.

Ao todo, são oferecidas 150 vagas (27 para cães e 123 para gatos). Ao tutor, o CCZ ressalta que, para realizar a castração, é necessário apresentar hemograma do animal realizado até cinco dias antes do procedimento. Caso contrário, a vaga pode ser perdida. Para passar pelo procedimento, o animal também precisa ter entre oito meses e cinco anos de vida e estar clinicamente saudável.