Capacitação em Marabá abre ciclo de treinamentos do TCMPA no Estado

De 30 de maio a 1º de junho próximo, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) realiza em Marabá, no sudeste paraense, uma capacitação realizada pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”. De acordo com o TCMPA, são aguardados representantes de 34 municípios da região na programação que acontece na Câmara Municipal de Marabá e na Secretaria Municipal de Educação, ambos localizados na Agrópole do Incra, no núcleo Cidade Nova.

O principal objetivo é oferecer palestras, treinamentos e orientações diversas a gestores, servidores e conselheiros municipais pelos técnicos do Tribunal de Contas, que percorrem as regiões do Estado por meio do projeto “CAPACITação” que, neste 2023, terá sete edições. Marabá é o primeiro município a receber o evento.

As atividades serão desenvolvidas com temáticas relacionadas sobre as políticas públicas municipais, ressaltando as destinadas à primeira infância, contratações públicas, atuação dos conselhos municipais, Marco Legal do Saneamento, atualizações do Plano de Cargos e Carreiras do magistério, emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal e transparência pública, dentre outros assuntos.

“Vamos destacar atividades pedagógicas para que os participantes tenham qualificação técnica para desenvolverem as políticas públicas em seus municípios e, assim, entregarem serviços de qualidade entregues à população”, comentou a conselheira e diretora geral da Escola de Contas do TCMPA, Mara Lúcia. A abertura do evento ocorre no próximo dia 30, às 9h, no plenário da Câmara de Marabá. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Para a realização do projeto “CAPACITação”, o Tribunal de Contas dos Municípios conta com a parceria do Ministério Público de Contas dos Municípios, Assembleia Legislativa do Pará, Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Secretaria de Estado da Fazenda e Tribunal de Contas do Estado do Pará.