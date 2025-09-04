Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Marabá chevron right

Câmara de Marabá aprova lei que cassa alvará de empresas poluidoras

Proposta endurece as sanções para estabelecimentos flagrados despejando resíduos, químicos ou não, em espaços inadequados

Tay Marquioro
fonte

Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade na Câmara e segue para sanção do Executivo (Tay Marquioro/O Liberal)

A Câmara Municipal de Marabá aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) que determina a cassação do alvará de funcionamento de empresas flagradas descartando resíduos sólidos de maneira irregular no município. O texto foi levado à votação em plenário na sessão da última quarta-feira (3) e detalha que pode ser compreendido como “descarte irregular” o despejo de qualquer material fora dos espaços determinados pela prefeitura de Marabá.

O PLO número 41/2025, de proposição do vereador Aerton Grande (União), também determina que a responsabilidade pela fiscalização seja do Poder Executivo e que as sanções sejam aplicadas de maneira escalonada. Assim, as medidas repressivas previstas vão desde a notificação formal da empresa infratora até aplicação de multa em dinheiro e cancelamento de alvará. Além disso, “os sócios de empresas que tenham o alvará cassado por descumprimento desta Lei ficam impedidos de obter novo alvará de funcionamento vinculado ao mesmo Cadastro de Contribuinte Mobiliário”, diz o texto.

Na justificativa da proposta, o parlamentar afirma que o objetivo da lei é fortalecer o combate às práticas irregulares de descarte de resíduos sólidos e químicos por parte de empresas no município de Marabá, promovendo maior rigor na responsabilização dos infratores e incentivando práticas empresariais sustentáveis. O afirma ainda que o crescimento urbano acelerado e o aumento das atividades econômicas tornaram a gestão adequada dos resíduos um dos maiores desafios das cidades brasileiras. E que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, exigindo que empresas adotem práticas que evitem a geração de resíduos e garantam seu descarte correto.

O Projeto de Lei Ordinária segue agora para a sanção do prefeito Toni Cunha (PL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marabá

lixo

descarte de lixo

empresas

projeto de lei

Marabá
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda