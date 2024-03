Artistas realizam 1º Encontro de Culturas em Marabá neste sábado (23)

Amanhã (23), o grupo Rede de Ativismo Cultural de Marabá, que reúne produtores e fazedores de cultura em diversos segmentos, realiza o 1º Encontro de Culturas de Marabá. O evento é gratuito e acontece a partir das 8 horas, no Campus I da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

O produtor cultural Itair Rodrigues é um dos que coordena o evento e avalia que este é um momento importante, pois marca o início de uma mobilização da classe artística da cidade. "Essa ideia nasceu da necessidade da gente unir os setores da cultura e trabalhar pela efetivação do Conselho Municipal de Cultura, que é fundamental para que a gente consiga buscar mais políticas públicas para a cultura", afirma.

A programação é ampla e terá foco na classe artística, com atividades previstas para o dia inteiro. Entre as pautas previstas para debate, estão o acesso a políticas de incentivo e as indicações para composição do Conselho de Cultura. "O nosso foco é trazer os artistas, os fazedores de cultura, para poder conhecer e buscar maneira de lidar com as demandas de todos os segmentos. Na literatura, nas artes visuais, na música, no teatro, todas as vertentes", explica.