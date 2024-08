Lucro líquido do Banco da Amazônia cresceu 19% no segundo trimestre deste ano

O resultado financeiro do Banco da Amazônia no segundo trimestre deste ano, entre abril e junho, foi positivo. Segundo a instituição, seu lucro líquido alcançou R$ 332,4 milhões no período, o que representa uma alta de 19,1% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado e de até 60,7% em relação ao primeiro trimestre deste ano, de janeiro a março.

Entre os fatores que contribuíram para o aumento do lucro estão a recuperação de crédito e as melhorias na eficiência operacional. A frente de crédito totalizou R$ 141,2 milhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 36% em relação aos R$ 103,8 milhões recuperados no mesmo trimestre do ano passado. Outro destaque do balanço foi o aumento de 19,6% no patrimônio líquido, que alcançou R$ 6,5 bilhões no 2T24, em comparação com os R$ 5,5 bilhões do mesmo período de 2023.

Segundo o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, os números do trimestre estão de acordo com o esperado e são positivos para o banco. “Reforçamos a solidez da nossa atuação, assim como a nossa capacidade de gerar valor a longo prazo. Nosso foco se mantém em buscar sempre o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com crédito e soluções eficazes”, afirma.

Resultado do semestre

Somando os seis primeiros meses do ano, de janeiro a junho, o lucro líquido alcançado foi de R$ 539,1 milhões, o que representou uma redução de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar disso, a diretoria destaca que houve elevação de 19,6% no patrimônio líquido da instituição, chegando a R$ 6,5 bilhões, além da alta na carteira de crédito ativa para R$ 52,2 bilhões, crescimento de 10,3% em relação a junho de 2023.

VEJA MAIS

“Continuamos investindo em infraestrutura e no setor rural, segmentos essenciais para a economia regional, ampliando nossa atuação no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), este que teve contratações no valor de R$ 590,5 milhões, elevação 75,9% se comparado o primeiro semestre de 2024 com o primeiro de 2023”, ressalta a equipe. Para a diretoria, essa iniciativa fortalece o compromisso do banco com a agricultura familiar, um setor vital para a sustentabilidade e o desenvolvimento social da Amazônia.

Desenvolvimento regional

No primeiro semestre do ano, o banco totalizou R$ 1,6 bilhão em investimentos em infraestrutura aplicados na região, um crescimento de 442,7% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Além disso, sendo o administrador exclusivo do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Banco da Amazônia destinou R$ 8,2 bilhões em financiamentos no período, realizando mais de 17 mil contratos.

Líder em práticas sustentáveis e no apoio ao desenvolvimento regional da Amazônia Legal, o Banco da Amazônia continua a se destacar. O programa "Amazônia Pra Elas", focado no apoio a mulheres empreendedoras, por exemplo, investiu R$ 45,3 milhões no primeiro semestre deste ano, beneficiando mais de 12 mil mulheres na região.