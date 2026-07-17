Resultado Mega Sena no domingo? Caixa muda sorteios das loterias; veja

Mudança de sorteio para os domingos passa a valer para Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Loteria Federal, TimeMania, Dia de Sorte e +Milionária; apostas poderão ser feitas até as 22h de sábado

A Caixa Econômica Federal informou, na última quinta-feira (16), que os sorteios das loterias realizados tradicionalmente aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, a partir deste fim de semana. Com a mudança, os apostadores terão mais tempo para registrar seus jogos. As apostas poderão ser feitas até as 22h dos sábados, enquanto as vendas de bolões pelos canais eletrônicos serão encerradas 15 minutos antes do início do concurso.

Quais loterias terão sorteios aos domingos?

A alteração vale para os seguintes concursos:

Loteria Federal;

Lotofácil;

Quina;

TimeMania;

Dia de Sorte;

Mega-Sena;

+Milionária.

Os sorteios continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet nas redes sociais da Caixa.

Regras das apostas permanecem as mesmas