Que horas ocorre o sorteio da Quina? Confira

A Quina é uma das loterias que mais recebem apostas por ter sorteio quase todos os dias, com premiações que vão de 2 a 5 acertos em um único jogo.

Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante ou, caso prefira dessa forma, o sistema pode escolher os números por meio da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. Mas, qual o horário do sorteio? Confira:

Os sorteios são feitos de segunda-feira à sexta-feira, sempre às 20h.

A premiação corresponde a 43,35% da arrecadação, onde:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números,

15% entre os acertadores de 4 números,

10% entre os acertadores de 3 números,

10% entre os acertadores de 2 números e

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

15% acumulam para a 1ª faixa dos concursos da quina de final 5 e do concurso especial de junho de cada ano.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

O valor destinado ao pagamento dos prêmios do concurso especial de junho (Quina de São João) de cada ano tem a seguinte distribuição:

1.ª faixa - 65% rateados entre as apostas que contiverem 5 prognósticos certos – quina;

2.ª faixa - 15% rateados entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos – quadra;

3.ª faixa - 10% rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos – terno;

4.ª faixa - 10% rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos – duque.

A 1.ª faixa de premiação - quina - no concurso especial, tem a seguinte composição:

65% do valor destinado a prêmios;

total acumulado para o concurso especial de junho;

total acumulado do concurso anterior, quando houver.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão