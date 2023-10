Lotofácil: quantos números são sorteados na loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhares de pessoas nos sorteios.

A Lotofácil é uma opção popular para quem gosta de tentar a sorte na loteria, ao oferecer uma boa probabilidade de ganhar prêmios menores em comparação com loterias que exigem que você acerte mais números.

Uma das loterias mais populares no Brasil, a modalidade é conhecida pela simplicidade em comparação com outras loterias, como a Mega-Sena, que requer que os jogadores escolham seis números entre 60 disponíveis no jogo.

No caso da Lotofácil, os participantes devem escolher 15 números entre os possíveis. O jogador pode escolher as dezenas manualmente ou optar pelo sorteio aleatório da CEF, que é a instituição responsável pela gestão das loterias no Brasil.

Após o período de apostas, os jogadores devem acompanhar o sorteio do dia pela transmissão oficial ao vivo, onde conhecerão as bolas sorteadas.

Quantos números são sorteados na Lotofácil?

A Lotofácil, como o próprio nome diz, é uma loteria para ser ganha de modo fácil. Em seus sorteios, são chamadas 15 bolas em um globo de sorteio.

Como apostar na Lotofácil?

O apostador tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

O prêmio com valor líquido de até R$1.478,40, que corresponde a um valor bruto de R$ 2.112,00, pode ser resgatado diretamente em uma casa lotérica.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica,

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)