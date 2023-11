Lotofácil: qual a história da loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF), a Lotofácil premia milhares de pessoas nos sorteios.

A Lotofácil dispõe de 25 números a serem escolhidos no volante. Destes, o apostador deve escolher no mínimo 15 (aposta simples) e no máximo 20, de forma manual ou aleatória (surpresinha). Nos sorteios, são chamadas 15 bolas, sendo contemplado com o maior prêmio quem acertar todas as dezenas chamadas.

Para quem quiser aumentar as chances de acerto, pode apostar em mais números. Um detalhe importante é que isso o apostador deverá desembolsar um pouco mais de dinheiro, já que ele terá vantagem sob apostas com menos números marcados.

A modalidade estava programada para ser lançada em abril de 2003, pela Caixa Econômica Federal (CEF), com data provável de 7 de abril, segundo o então colunista do Jornal do Brasil, Ricardo Boechat. Entretanto, no mês seguinte, Boechat relatou haver um "poderoso lobby de associações de loterias" empatando o lançamento da Lotofácil, notando a lentidão do andamento da proposta no Congresso Nacional.

A Câmara dos Deputados chegou a retirar a taxa do dinheiro arrecadado com as apostas em uma reedição da Medida Provisória 108, impedindo que os lucros fossem destinados ao programa Fome Zero. O deputado Sebastião Madeira, que foi o relator das principais alterações na medida provisória que criou o programa Fome Zero, declarou: "É moralmente indefensável criar uma aposta que tira dinheiro dos pobres, a pretexto de arrecadar dinheiro para o Fome Zero". As informações são da Wikipedia.

Modalidade promissora

A venda da Lotofácil começou, então, em 22 de setembro de 2003 em todas as loterias do Brasil, com o primeiro sorteio realizado em 29 de setembro. Em apenas cinco dias, as apostas arrecadaram R$1,2 milhão e, nos sete primeiros concursos, foram destinados R$16,4 milhões de reais a programas sociais do governo.

Em março de 2004, a Lotofácil já era a segunda loteria que mais gerava receita para a CEF, ficando atrás apenas da Mega-Sena e superando a Quina. A partir de 19 de outubro de 2006, devido ao avanço tecnológico nas loterias, os sorteios da Lotofácil passaram a ser realizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Na semana seguinte à mudança, a loteria arrecadou R$ 23,2 milhões, um aumento de 38% em relação à arrecadação média semanal. Em novembro, a Lotofácil representou 21% da captação das loterias, mantendo-se em segundo lugar, atrás somente da Mega-Sena.

Ajustes no valor da aposta

Em 9 de setembro de 2009, o preço de uma aposta mínima aumentou de um real para R$ 1,25, sendo esse o primeiro ajuste desde o lançamento. Em janeiro de 2012, a CEF anunciou várias mudanças para a Lotofácil, como a realização de sorteios três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras), a partir do dia 7 do próximo mês; a criação de um concurso especial; a Lotofácil da Independência e a introdução de apostas do tipo "teimosinha".

No dia 1 de outubro daquele ano, foi lançado o "Bolão Caixa" para diversas loterias da CEF, incluindo a Lotofácil. Em 10 de maio de 2014, o preço da aposta mínima subiu para R$1,50 e aumentou para 2 reais em 23 de maio do ano seguinte.

Como funciona a lotofácil agora?

Em 31 de outubro de 2019, o Governo Federal autorizou a CEF a aumentar o valor da aposta mínima para R$ 2,50. Em agosto de 2020, diversas mudanças na loteria: sorteios diários, de segunda a sábado, a reserva de prêmios para concursos de final zero, a possibilidade de marcar 20 números (anteriormente, o máximo eram 18), a ampliação das opções de Teimosinha para até 24 concursos e permissão de até cem cotas para cada "Bolão Caixa". No 30 de abril de 2023, foi anunciado o novo valor da aposta mínima: R$ 3.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)