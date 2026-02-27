Lib Talks Amazônia dá início hoje à road trip em Manaus para debater empreendedorismo

O Grupo Liberal realiza hoje, sexta-feira (27), a edição Manaus do Lib Talks Amazônia, encontro em formato de talk show que promove debates estratégicos sobre o futuro da região. O evento ocorre a partir das 18h (horário de Manaus), no auditório da Faculdade Estácio, na avenida Constantino Nery, com o tema “Empreender para o futuro”.

A iniciativa reúne especialistas, empresários e lideranças do Amazonas para apresentar cases de sucesso e fomentar soluções sustentáveis, marcando oficialmente o início da road trip do Lib Talks Amazônia pelas capitais do Norte, em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.

O encontro conta com patrocínio da cooperativa de crédito Sicredi e está sendo transmitido ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube. Com uma programação que integra conteúdo e cultura, o evento tem apresentações dos bois Garantido e Caprichoso na abertura e no encerramento. O debate principal é mediado pela jornalista Layse Santos e reúne três empresários referência em inovação e bioeconomia no território amazônico.

Debate foca na construção de um ecossistema de negócios regional

Mediadora do encontro, Layse Santos — estrategista de comunicação com mais de 20 anos de atuação na Amazônia — destaca que o foco do debate vai além das histórias individuais de sucesso. A proposta, segundo ela, é discutir o ambiente de negócios como um todo.

“Pretendo conduzir o debate partindo das trajetórias individuais, os cases das empresas que estarão conosco, mas ampliando o olhar para o contexto em que essas trajetórias acontecem. Histórias de sucesso são inspiradoras, mas o mais importante é entender quais condições tornaram esses casos possíveis. A partir disso, conseguimos refletir sobre que ambiente de inovação e de negócios estamos construindo”, explica.

Para Layse, o empreendedorismo precisa ser compreendido como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento regional, especialmente em um momento de maior visibilidade nacional e internacional da Amazônia.

“Que gargalos ainda existem na Amazônia? Que tipo de política pública e articulação institucional são necessárias para que esses exemplos deixem de ser exceção e se tornem regra? A ideia é sair da lógica do ‘case isolado’ e discutir o ecossistema. O empreendedorismo precisa ser parte central desse futuro”, afirma.

A jornalista ressalta ainda que empreender na Amazônia exige equilíbrio entre inovação, conservação ambiental e responsabilidade social. “É um território de alta complexidade, com biodiversidade, diversidade cultural e identidade regional muito fortes, mas também com desafios logísticos, grandes distâncias e políticas públicas ainda insuficientes. Empreender aqui não é apenas escalar negócios, é equilibrar mercado com território e comunidades”, pontua.

Projeto expande a força da comunicação por todo o Norte

A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, explica que a itinerância do Lib Talks é um dos grandes diferenciais desta edição, em relação aos encontros já realizados no auditório Rômulo Maiorana, em Belém, nos últimos anos.

“Estamos em outra cidade, com um público diferente e uma realidade econômica distinta. Enquanto no Pará a economia é fortemente baseada na mineração, agricultura e extrativismo, no Amazonas o polo industrial é muito forte, atraindo empresas multinacionais de tecnologia e manufatura. Mesmo fora de casa, a dinâmica do evento se mantém, com plateia formada por universitários e empresários preocupados com o desenvolvimento sustentável”, destaca.

Segundo Meg, a escolha dos palestrantes e o formato do evento também celebram o aniversário do jornal e reforçam a integração entre os estados do Norte.

“O Grupo Liberal celebra os 80 anos do jornal O Liberal, e esta iniciativa, idealizada pelo CEO Ronaldo Maiorana, busca expandir a força da comunicação do grupo em toda a região Norte e estreitar os laços entre nós, nortistas. Os participantes dos painéis são fundadores de empresas que se destacam em seus estados e merecem visibilidade ampla para inspirar novos empreendedores”, afirma.

A expectativa, de acordo com a produtora, é que o impacto do Lib Talks Amazônia seja de longo prazo. “Vamos percorrer todas as capitais do Norte valorizando o que cada estado tem de mais precioso — não apenas na economia, mas também na cultura e na gastronomia. Nosso objetivo vai além da visibilidade: queremos fortalecer práticas de negócios sustentáveis e chamar a atenção do mercado internacional para a Região Norte”, conclui.

Lib Talks Amazônia – edição Manaus

Data: hoje, 27 de fevereiro de 2026

Local: auditório da Faculdade Estácio – Av. Constantino Nery, 3693 – Chapada, Manaus

Horário: 18h (Manaus) / 19h (Belém)

Participação: gratuita (exclusiva para convidados do Grupo Liberal)

Transmissão: ao vivo pelo YouTube de O Liberal

Programação

18h: abertura com Bois Garantido e Caprichoso

18h10: início do debate – primeiro bloco

18h40: apresentação de case da Sicredi

19h: segundo bloco

19h30: encerramento cultural

Calendário da Road Trip Lib Talks Amazônia

27/02 – Manaus (AM)

27/03 – Boa Vista (RR)

24/04 – Rio Branco (AC)

29/05 – Porto Velho (RO)

26/06 – Macapá (AP)

31/07 – Palmas (TO)