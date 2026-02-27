Lib Talks Amazônia dá início hoje à road trip em Manaus para debater empreendedorismo
Evento do Grupo Liberal acontece nesta sexta-feira (27) com cases de sucesso, programação cultural e transmissão ao vivo para discutir o futuro sustentável da região
O Grupo Liberal realiza hoje, sexta-feira (27), a edição Manaus do Lib Talks Amazônia, encontro em formato de talk show que promove debates estratégicos sobre o futuro da região. O evento ocorre a partir das 18h (horário de Manaus), no auditório da Faculdade Estácio, na avenida Constantino Nery, com o tema “Empreender para o futuro”.
A iniciativa reúne especialistas, empresários e lideranças do Amazonas para apresentar cases de sucesso e fomentar soluções sustentáveis, marcando oficialmente o início da road trip do Lib Talks Amazônia pelas capitais do Norte, em comemoração aos 80 anos do jornal O Liberal.
O encontro conta com patrocínio da cooperativa de crédito Sicredi e está sendo transmitido ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube. Com uma programação que integra conteúdo e cultura, o evento tem apresentações dos bois Garantido e Caprichoso na abertura e no encerramento. O debate principal é mediado pela jornalista Layse Santos e reúne três empresários referência em inovação e bioeconomia no território amazônico.
Debate foca na construção de um ecossistema de negócios regional
Mediadora do encontro, Layse Santos — estrategista de comunicação com mais de 20 anos de atuação na Amazônia — destaca que o foco do debate vai além das histórias individuais de sucesso. A proposta, segundo ela, é discutir o ambiente de negócios como um todo.
“Pretendo conduzir o debate partindo das trajetórias individuais, os cases das empresas que estarão conosco, mas ampliando o olhar para o contexto em que essas trajetórias acontecem. Histórias de sucesso são inspiradoras, mas o mais importante é entender quais condições tornaram esses casos possíveis. A partir disso, conseguimos refletir sobre que ambiente de inovação e de negócios estamos construindo”, explica.
Para Layse, o empreendedorismo precisa ser compreendido como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento regional, especialmente em um momento de maior visibilidade nacional e internacional da Amazônia.
“Que gargalos ainda existem na Amazônia? Que tipo de política pública e articulação institucional são necessárias para que esses exemplos deixem de ser exceção e se tornem regra? A ideia é sair da lógica do ‘case isolado’ e discutir o ecossistema. O empreendedorismo precisa ser parte central desse futuro”, afirma.
A jornalista ressalta ainda que empreender na Amazônia exige equilíbrio entre inovação, conservação ambiental e responsabilidade social. “É um território de alta complexidade, com biodiversidade, diversidade cultural e identidade regional muito fortes, mas também com desafios logísticos, grandes distâncias e políticas públicas ainda insuficientes. Empreender aqui não é apenas escalar negócios, é equilibrar mercado com território e comunidades”, pontua.
Projeto expande a força da comunicação por todo o Norte
A produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, explica que a itinerância do Lib Talks é um dos grandes diferenciais desta edição, em relação aos encontros já realizados no auditório Rômulo Maiorana, em Belém, nos últimos anos.
“Estamos em outra cidade, com um público diferente e uma realidade econômica distinta. Enquanto no Pará a economia é fortemente baseada na mineração, agricultura e extrativismo, no Amazonas o polo industrial é muito forte, atraindo empresas multinacionais de tecnologia e manufatura. Mesmo fora de casa, a dinâmica do evento se mantém, com plateia formada por universitários e empresários preocupados com o desenvolvimento sustentável”, destaca.
Segundo Meg, a escolha dos palestrantes e o formato do evento também celebram o aniversário do jornal e reforçam a integração entre os estados do Norte.
“O Grupo Liberal celebra os 80 anos do jornal O Liberal, e esta iniciativa, idealizada pelo CEO Ronaldo Maiorana, busca expandir a força da comunicação do grupo em toda a região Norte e estreitar os laços entre nós, nortistas. Os participantes dos painéis são fundadores de empresas que se destacam em seus estados e merecem visibilidade ampla para inspirar novos empreendedores”, afirma.
A expectativa, de acordo com a produtora, é que o impacto do Lib Talks Amazônia seja de longo prazo. “Vamos percorrer todas as capitais do Norte valorizando o que cada estado tem de mais precioso — não apenas na economia, mas também na cultura e na gastronomia. Nosso objetivo vai além da visibilidade: queremos fortalecer práticas de negócios sustentáveis e chamar a atenção do mercado internacional para a Região Norte”, conclui.
Lib Talks Amazônia – edição Manaus
-
Data: hoje, 27 de fevereiro de 2026
-
Local: auditório da Faculdade Estácio – Av. Constantino Nery, 3693 – Chapada, Manaus
-
Horário: 18h (Manaus) / 19h (Belém)
-
Participação: gratuita (exclusiva para convidados do Grupo Liberal)
-
Transmissão: ao vivo pelo YouTube de O Liberal
Programação
- 18h: abertura com Bois Garantido e Caprichoso
- 18h10: início do debate – primeiro bloco
- 18h40: apresentação de case da Sicredi
- 19h: segundo bloco
- 19h30: encerramento cultural
Calendário da Road Trip Lib Talks Amazônia
- 27/02 – Manaus (AM)
- 27/03 – Boa Vista (RR)
- 24/04 – Rio Branco (AC)
- 29/05 – Porto Velho (RO)
- 26/06 – Macapá (AP)
- 31/07 – Palmas (TO)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA