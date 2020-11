Grupo Liberal lança Libshop, um shopping virtual e-commerce, antes do Natal

O Grupo Liberal, por meio da Diretoria de Negócios e Inovação, iniciou recentemente o projeto “Ecossistema de Comunicação e Performance 360 Graus”, que tem como novidade a plataforma LibShop, com a ferramenta chamada “marketplace”, a qual é um shopping virtual, oferecendo e-commerce com várias lojas locais com vendas de produtos novos on-line (pela internet). A abertura do shopping virtual será dia 10 de dezembro deste ano, para ajudar inclusive os lojistas paraenses a venderem para o Natal, e visa garantir a lógica do mundo digital: segurança, facilidade e comodidade.

No shopping digital e-commerce poderá ser visto como várias vitrines de um shopping center, vendendo quaisquer produtos e de várias categorias (exceto alimentos, por enquanto). O Grupo Liberal vai intermediar as vendas e as empresas paraenses não terão nenhum custo para abrir seu e-Commerce dentro do LibShop, apenas uma taxa, que inclusive está bem abaixo das taxas praticadas no mercado por outros Marketplases, sobre as vendas efetivamente realizadas. As empresas parceiras poderão comercializar seus produtos para clientes locais e nacionais. O LibShop está hospedado em OLiberal.com e o consumidor poderá acessar e comprar itens de diferentes varejistas, pagando tudo junto, em um só carrinho.

"Mais de 200 empresas que trabalham com venda de produtos variados já estão cadastradas", revelou o diretor de Negócios e Inovação do Grupo Liberal, Sanchae Camatti.

O diretor de Negócios e Inovação do Grupo Liberal, o administrador de empresas Sanchae Camatti, frisa que a principal característica do LibShop é ser uma plataforma hiper local. “Dentro dela está conectado um aplicativo de entrega local, ou seja, a pessoa pode comprar um produto e receber em alguns minutos, porque terá motoboy e caminhãozinho de entrega. O envio e a entrega ficam por conta da loja, porém, com um sistema de logística fornecido pelo LibShop, amparado em termos de uso que garantem a segurança da entrega, além da facilidade e comodidade para o cliente”, enfatiza.

Sanchae, especialista em desenvolver novos negócios para o Grupo Liberal, explica que a implementação da plataforma será realizada em algumas etapas, e informa que já está aberto o cadastramento dos lojistas interessados em participar do LibShop ou obter informações.

“Mais de 200 empresas que trabalham com venda de produtos variados já estão cadastradas. Na próxima semana, o Grupo Liberal começa a fazer os setups e o auxílio aos lojistas para colocarem os produtos na plataforma. Além do cadastro dos entregadores. Teremos entregas nacionais feitas por meio das transportadoras, Correios e outros. Na semana que segue, inicia a campanha para cadastro dos entregadores locais, como motoboys e veículos freteiros (picape e caminhões, por exemplo)”.

Benefícios às empresas e aos clientes

Ainda segundo o gestor, os lojistas contam com diversas vantagens no LibShop. “É como se o lojista fosse fazer parte de um shopping center, mas em um mundo digital. Porém, ao invés dele gastar para montar uma loja, não gasta nada, porque é como se o shopping desse a ele o espaço montado e o lojista só tivesse que ir lá colocar os produtos nas prateleiras. E aí ele vai vender. Se vender, paga um percentual da negociação para o LibShop. A taxa é baixa e varia de acordo com o segmento. Mas nem se compara com custos com marketing e propaganda, por exemplo”, esclarece Sanchae.

Outro benefício às empresas é que o Grupo Liberal fará mídia e propaganda do LibShop. “Então, as pessoas vão acabar consultando isso. Por trás, há estratégia ampla de tecnologia para quando uma pessoa procurar determinado produto, vai encontrar o LibShop no Google. Hoje esse lojista praticamente não aparece nessa busca. Os marketplaces grandes não mostram os lojistas, mas o LibShop vai mostrá-los, ajudando a melhorar a imagem deles no mercado digital. Aliado a isso, está a credibilidade do Grupo Liberal, que vai usar todos os veículos de mídia para promover o LibShop”.

Os clientes também contam com vários privilégios como “melhores preços e o fato de o produto ser local e poder recebê-lo daqui a pouco. Além do mais, pode comprar pela internet e ir retirar o produto na loja. Isso pode oferecer queda no preço, por não ter os tradicionais custos da loja”, destaca o diretor Sanchae Camatti.

Pagamentos

O pagamento do LibShop para os lojistas será feito mediante a confirmação da entrega do produto ao cliente. “Se a pessoa comprou um produto e ele não chegou, é estornado o pagamento da compra. A plataforma vende produtos em nível local e nacional, pois nela a pessoa já compra o transporte, com contrato da logística já feito junto aos Correios, empresas aéreas, transportadoras e outros. O pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito e boleto. Em breve, também pelo PIX”, afirma Sanchae Camatti.

Grupo Liberal quer dar uma “virada de chave” no mercado

O diretor de Negócios e Inovação do Grupo Liberal afirma que a empresa estudou bastante para lançar o LibShop e está estruturada para atuar no marketplace. Ele destaca ainda a relevância do serviço para o Grupo.

“Estudamos junto ao Jurídico, Marketing e Tecnologia do Grupo. Para o Grupo Liberal esse serviço tem grande importância, porque, além de oferecer e anunciar os produtos, vai conseguir expandir a ideia de ajudar o lojista a vender com o acompanhamento do contato do lojista junto ao cliente. Assim, a gente volta a entregar com muito mais grandeza e intensidade o propósito da comunicação e aumentar ainda mais a importância na vida do negócio dos clientes. Tendo também sempre o retorno do usuário sobre a entrega do produto”, enfatiza Sanchae.

Sanchae Camatti frisa que não há anseio numérico para a abertura do shopping digital, a maior novidade do projeto “Ecossistema de Comunicação e Performance 360 Graus”, mas existe expectativa conceitual.

“Queremos conseguir efetivamente dar uma ‘virada de chave’ no mercado, enquanto grupo de comunicação. Além de mostrarmos para o mercado que temos a capacidade de ajudar o empresário a vender seus produtos e que conseguimos colocar produtos digitais de extrema qualidade para funcionar de maneira rápida, eficaz e eficiente”.

Contudo, ele afirma que o Grupo Liberal quer ser reconhecido como um grupo de comunicação 360 graus com diversas possibilidades de atender o empresário. Ou seja, atendendo o empresário no ‘on’, no ‘off’, na venda, e na estratégia. "Se ele pensar em vender um produto e precisar de auxílio, estamos aqui. Mais à frente, estará disponível o marketplace voltado para serviços”, complementa o gestor.

“O LibShop é um marketplace que nasce ancorado na credibilidade dos nossos veículos”, ressalta o diretor de Marketing do Grupo Liberal, jornalista Rodrigo Vieira.

O diretor de Marketing do Grupo Liberal, jornalista Rodrigo Vieira, ressalta que vê com bons olhos o lançamento do LibShop, pois o serviço reforça algumas das estratégias do Grupo Liberal. “A ferramenta ajuda a fortalecer o acompanhamento da digitalização da comunicação e as novas formas de o Grupo se relacionar com o público, inclusive com as novas formas de consumo da sociedade. Então, é um marketplace que justamente nasce ancorado na credibilidade dos nossos veículos, tanto é que ele fica hospedado em oliberal.com”.

Ainda na visão de Vieira, os ganhos significativos da iniciativa para o Grupo Liberal são a ampliação do portfólio de negócios e a diversificação do Grupo Liberal. “Agora a empresa passa a oferecer também uma maneira de suporte direto ao varejo paraense, de ser parceiro do varejo e fomentar a venda de produtos e, no futuro, de serviços”. É um ganho também para a audiência, que, no mesmo lugar, passa a ter uma série de lojas, produtos e, mais tarde, serviços à disposição para o consumo”, destaca o diretor de Marketing.

Para Rodrigo Vieira, a plataforma se sustenta na visibilidade que o Grupo Liberal conquistou - o que é imprescindível para o lançamento do novo negócio. “O LibShop se ancora na visibilidade que o próprio Grupo tem. Ele nasce com a força e a credibilidade do Grupo Liberal, que a gente vem acumulando ao longo de décadas, por meio dos nossos veículos. E, com isso, a gente lança um novo negócio, que mostra a seriedade e o compromisso do Grupo com o desenvolvimento do Pará em várias frentes. Agora inclusive com apoio ao varejo local”.

Para o jornalista e diretor, as expectativas com o novo produto são as melhores possíveis. “Esse é o primeiro produto desenvolvido pela Diretoria de Negócios e Inovação do Grupo Liberal, que tem outras novidades que virão em breve. O marketplace só mostra que o Grupo está muito atento às transformações da sociedade, tanto em relação à comunicação, como formas de consumo e interação. Então, vimos com muito bons olhos e muita naturalidade essa ampliação do nosso portfólio de produtos e negócios”, afirma Vieira.

Como o lojista pode se cadastrar no LibShop?

O LibShop estará disponível na internet e por meio de aplicativo, sem precisar baixá-lo no celular. Para conhecer o projeto e/ou se cadastrar, acesse oliberal.com/libshop. Basta o lojista preencher os dados e receber as informações que necessitar.

Principais vantagens

> É FÁCIL COMEÇAR

Sua loja virtual completa, descomplicada e grátis!

> AUMENTE SUAS VENDAS

Com as melhores taxas de vendas da internet

> GANHE MAIS VISIBILIDADE

A sua marca associada à credibilidade e à força de audiência do Grupo Liberal.

> NUNCA FECHA!

Possibilidade de vendas 24h.