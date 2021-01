Lar de Maria inicia ação para crianças e adolescentes a partir deste sábado

Começa neste sábado (23) a Evangelização Infantojuvenil 2021 da instituição espírita Lar de Maria, sediada no entorno da Praça Floriano Peixoto, 33, no bairro de São Brás. As atividades, todas online, são voltadas para crianças a partir de 3 anos de idade e de adolescentes, por meio de encontros todos os sábados à tarde.

Ainda que as atividades estejam começando, os pais e filhos interessados em participar dos encontros podem, a qualquer momento, realizar a inscrição por meio de formulários eletrônicos por telefone, a partir do contato 99617-4719.

As reuniões da Evangelização Infantojuvenil de cada ciclo serão realizada nos horários: Maternal ao III: 16h30 às 17h10; ciclos de Juventude: 16h30 às 17h30; Grupo Família: 17h30 às 18h30.

Na pandemia

Desde março de 2020, o trabalho deixou de ser realizado presencialmente e passou a ser desenvolvido online. “Agora, em 2021, nós pretendemos, sempre em parceria com os pais das crianças e jovens, por ser o pai e a mãe ou responsáveis os primeiros evangelizadores dos filhos, reforçar a importância da mensagem do Cristo para uma sociedade mais fraterna, para a evolução de cada ser na Terra”, ressalta Tatiane Nascimento, da Coordenação da Evangelização Infantojuvenil do Lar de Maria.