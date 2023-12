Jovem de Parauapebas apresenta propostas da juventude para Lula na COP 28

Thalia Silva, jovem de Parauapebas, no Pará, está em Dubai, nos Emirados Árabes, participando da 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28. Junto com outros representantes do Youth Climate Council, a Aliança Global dos Conselhos das Juventudes, ela reuniu neste sábado (2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para entregar uma proposta.

“A gente teve uma reunião com o presidente Lula e fez a entrega do decreto de criação do primeiro Conselho de Juventudes pela Ação Climática do Brasil. É um movimento muito importante, porque é um espaço para a juventude criar políticas públicas, para que a gente consiga transformar a nossa realidade, porque hoje a gente sabe que as juventudes são as mais afetadas pela mudança climática. Demos um novo passo para a juventude brasileira conseguir realizar esse sonho”, comemora.

Thalia afirma ser a primeira parauapebense a estar em uma COP e que por isso pretende aproveitar ao máximo a oportunidade. “Eu sou a primeira pessoa da minha cidade a estar em uma COP. É minha primeira COP, primeira viagem internacional. Eu estou muito feliz de poder trazer um pouco da perspectiva das juventudes da Amazônia. Daqui a pouco a COP 30 vai ser no nosso Estado. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir e aprender, e depois levar pra juventude da minha cidade e para a juventude paraense o que eu aprendi nesse espaço”, planeja.