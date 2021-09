Jornalistas vacinados no dia 5 de julho recebem a segunda dose nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que todos os jornalistas que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 5 de julho, como categoria prioritária no Sindicato dos Urbanitários, deverão tomar a segunda dose nesta sexta-feira,17, conforme marcado no cartão de vacinação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), localizado na avenida Almirante Barroso.

O órgão de saúde entende que a segunda dose da vacina é fundamental para completar a imunização e tem feito todos os esforços para que seja realizada na data marcada, como tem ocorrido de modo usual em Belém. Com os jornalistas não será diferente, por isso está agendado para o próximo dia 17 de setembro, um prazo menor do que as 12 semanas previstas pelo Plano Nacional de Imunização.

A Sesma reitera, ainda, que tem dialogado com todas as categorias profissionais priorizadas no Plano Municipal de Imunização, inclusive com os jornalistas, para que o calendário de aplicação da segunda dose ocorra dentro do prazo determinado e conforme previsto. A expectativa é que todos compareçam para a segunda dose no IFPA na sexta-feira, 17 de setembro de 2021.