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Rockstar Games confirma preço de GTA 6 para PS5 e Xbox Series e assusta gamers; veja o valor

GTA 6 terá preço de US$ 79,99 e supera valor padrão dos jogos

O Liberal
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Imagem do novo GTA 6 (Rockstar/Divulgação)

GTA 6 teve o preço oficial confirmado pela Rockstar Games. O novo título custará US$ 79,99, o equivalente a cerca de R$ 440 na conversão direta atual, sem considerar impostos e taxas. O valor representa um aumento em relação ao padrão de US$ 69,99 adotado pela maioria dos jogos da atual geração para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Além da edição padrão, a desenvolvedora também anunciou a Ultimate Edition por US$ 99,99, cerca de R$ 550 na conversão direta. A empresa informou ainda que o lançamento contará com uma experiência para um jogador, sem detalhes sobre uma possível nova versão de GTA Online.

No Brasil, o preço oficial ainda não foi divulgado. No entanto, a expectativa é que o valor fique próximo de R$ 500. Como referência, Mario Kart World, lançado para o Nintendo Switch 2 por US$ 79,99, chegou ao mercado brasileiro nessa mesma faixa de preço.

Preço de GTA 6 pode mudar o mercado de games

O valor de GTA 6 era um dos temas mais debatidos pela indústria de videogames nos últimos meses. Analistas chegaram a projetar que a Rockstar poderia cobrar até US$ 100 pela versão básica do jogo.

Embora a previsão não tenha se confirmado, a definição do preço em US$ 79,99 coloca GTA 6 entre os lançamentos mais caros da atual geração. A decisão também pode abrir caminho para que outras produtoras adotem valores semelhantes em futuros jogos AAA.

Até o momento, apenas a Nintendo lançou oficialmente um jogo por US$ 79,99. A Microsoft também estudou elevar os preços de seus lançamentos, mas acabou recuando da estratégia.

Pré-venda de GTA 6 começa em 25 de junho

A Rockstar confirmou que a pré-venda de GTA 6 será aberta à meia-noite de 25 de junho, no horário local de cada região. A empresa também revelou detalhes sobre os bônus destinados aos compradores antecipados e sobre os conteúdos exclusivos da Ultimate Edition.

Outro detalhe anunciado é que as cópias físicas do jogo não incluirão disco. As caixas comercializadas nas lojas terão apenas um código para download.

Novas imagens e detalhes de Vice City foram divulgados

Com a aproximação do lançamento, a Rockstar vem ampliando a divulgação de GTA 6. Além das informações sobre as edições disponíveis, a desenvolvedora apresentou novas imagens do jogo, a arte oficial da capa e uma nova visão de Vice City, cidade que servirá como cenário principal da aventura.

GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Enquanto o novo capítulo da franquia não chega ao mercado, os jogadores continuam encontrando novidades em GTA V, que segue recebendo atualizações frequentes por meio do GTA Online, serviço mantido pela Rockstar Games.

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