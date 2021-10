Jacaré assusta moradores de Parauapebas, sudeste paraense

Um jacaré foi visto caminhando em via pública na manhã desta terça-feira (26), no município de Parauapebas, sudeste paraense. Segundo moradores, após a forte chuva que deixou a cidade com várias ocorrências de alagamentos, o animal apareceu e tentou subir as escadas na calçada de uma igreja evangélica. As informações são do Portal Debate Carajás.

A aparição na frente da igreja não foi a única do dia. O animal foi visto em outros pontos da cidade. Não há informações se o animal foi resgatado pelos pelos órgãos de proteção ambiental.