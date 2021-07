Itaituba anuncia vacinação noturna para pessoas de 27 anos ou mais na sexta

A partir de sexta-feira (30), no município de Itaituba, sudoeste do Pará, a 1ª dose da vacina contra a covid-19 será disponibilizada para pessoas de 27 anos ou mais. Esse primeiro dia do cronograma será no turno da noite, das 18h até meia-noite, no Parque de Exposições Hélio da Mota Gueiros. Documentação necessária: RG contendo CPF, caderneta de vacinação ou cartão SUS.

Ao todo, o município conta com, aproximadamente, sete mil doses de vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até sexta-feira, o Governo do Estado deve enviar mais doses de imunizante. Em coletiva realizada nesta quarta (28), o secretário municipal de Saúde, Iamax Prado, detalhou a programação.

"É o ponta pé inicial. Nos próximos dias úteis, ela [vacinação] permanecerá. Temos dois pontos fixos de vacinação contra a covid. O 15ª BPM, que é o quartel da Polícia Militar, e a Igreja Redonda, bairro Bom Remédio. Nesses pontos fixos, funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30. Devem chegar mais doses até sexta", explicou.

Áudio do prefeito

Em um áudio que ganhou grande repercussão nos grupos do WhatsApp, o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco de Aguiar, reforçou o novo calendário vacinal, ressaltando a importância da prevenção e adesão à campanha.

Em um tom mais crítico e até jocoso, ele disse que vai decretar a obrigatoriedade da apresentação da carteirinha de vacinação em repartições públicas e eventos com aglomeração a partir do dia 5 de agosto.

"A partir do dia 5 de agosto, em qualquer repartição pública, estou mandando fazer o decreto agora, só entra se a pessoa tiver a carteirinha de vacinação. É proibido entrar nas repartições públicas, onde tenha aglomeração de pessoas, em show. A pessoa quer ir para a festa; não tem tempo para se vacinar, mas tem tempo para ir beber cachaça nas festas", disse.

"Então, vão primeiro se vacinar, para diminuir a quantidade de gente na UPA, no Hospital Regional, no cemitério; esse mês já morreram cinco. E nós temos que nos vacinar. Ninguém pode estar em aglomeração sem a carteira de vacinação", continuou o prefeito.

Ainda no áudio, o gestor municipal disse que terá fiscalização na entrada dos estabelecimentos onde a carteirinha de vacinação será obrigatória. "Decreto está sendo soltado daqui para a tarde. Temos que vacinar! Vão se vacinar, porque vou colocar fiscal da saúde nas portas das repartições públicas, onde tem aglomeração, nas festas".

O prefeito também disse que a determinação valerá, inclusive, para um show do cantor Amado Batista. A regra também será aplicada em igrejas e caberés, conforme pontuou Valmir Climaco de Aguiar.

"Tô sabendo do show do Amado Batista. Eu também vou lá para o show, mas vou vacinadinho e com a máscara aqui na venta para entrar lá na festa. Tô pedindo para todo mundo ir se vacinar. Nas festas, quem quiser ir para o show, para os cabarés, para as igrejas, para qualquer lugar, tem que estar vacinado, se não os pastores não vão deixar vocês entrarem. Para nós tentar acabar com essa tal de corona", finalizou o áudio.