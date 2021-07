Incêndio atinge parte de uma casa no bairro do Maracanã, em Santarém

Um incêndio sem causas apontadas tomou conta de parte de uma residência localizada na rua E, no bairro do Maracanã, no município de Santarém, oeste paraense. A ocorrência, sem vítimas, foi registrada na tarde deste domingo (11).

Por meio de grupos no WhatsApp, algumas pessoas compartilharam fotos da situação por volta das 15h50. "Tava saindo pela telha a fumaça, mas tentaram logo apagar", comentou um usuário do WhatsApp que disse que recebeu as fotos de testemunhas.

Segundo moradores da área, no momento do fogo, não havia ninguém no local. Os vizinhos tomaram a iniciativa de abrir portas e janelas do imóvel para retirar os pertences dos moradores.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmaram que atuaram no controle do incêndio.

"As chamas atingiram um cômodo da casa e o forro, não havendo vítimas. Também não foi solicitada a perícia para apurar a origem das chamas", destacou a nota dos bombeiros.