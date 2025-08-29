Imagem Peregrina de Nazaré visita Ananindeua neste final de semana; confira programação completa
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará sua quinta visita do ano às regiões episcopais, neste final de semana, dias 30 e 31 de agosto de 2025. Desta vez, o destino será a Região Episcopal São Vicente de Paulo, em Ananindeua, percorrendo bairros como Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá.
A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) explica que a peregrinação é um momento de preparação espiritual para o Círio 2025, reunindo milhares de fiéis.
Programação do final de semana
No sábado (30), a programação inicia às 7h30, na Área Missionária Maria Mãe da Igreja, na Comunidade São Bento, e segue às 8h30 para a Paróquia Cristo Rei. Em seguida, às 9h30, a Imagem estará na Paróquia Cristo Peregrino; às 10h30, na Paróquia Santo André Apóstolo; e às 11h30, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe.
À tarde, a visita continua às 13h30, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo; às 14h30, no Santuário Santa Rita de Cássia; às 15h30, na Paróquia Divino Espírito Santo; e às 16h30, na Paróquia Santa Paula Frassinetti. A peregrinação segue às 17h15 pela Maternidade Sagrada Família de Ananindeua, às 17h45 pela Paróquia São José Operário e, às 18h30, será realizada a Caminhada da Juventude em direção à Paróquia da Ascensão do Senhor, onde haverá missa e vigília a partir das 19h30.
Já no domingo (31), a saída da Imagem será às 6h30, da Paróquia da Ascensão do Senhor. O percurso inclui, às 6h45, a Paróquia Santíssimo Redentor; às 8h30, a Igreja São Raimundo Nonato; às 9h15, a Paróquia Transfiguração do Senhor; às 10h, a Paróquia São Vicente de Paulo; às 10h45, a Igreja Matriz Santa Maria de Belém; e, às 11h30, a Paróquia São Lucas Evangelista. O encerramento será ao meio-dia e meia, na Casa Assis, de onde a Imagem retorna para a Basílica Santuário.
Região Episcopal São Vicente de Paulo
A região tem como vigário o padre Lindomar Pinheiro e é formada por 16 paróquias, além da Área Missionária Maria Mãe da Igreja. Entre elas estão: Cristo Peregrino (Atalaia), Divino Espírito Santo (Cidade Nova), Transfiguração do Senhor (Curuçambá), Nossa Senhora de Guadalupe (Coqueiro), Santíssimo Redentor (Icuí-Guajará) e São Vicente de Paulo (Paar).
Outras visitas programadas da Imagem Peregrina
- 2 e 3 de outubro – Região Nossa Senhora do Ó
- 4 de outubro – Região Menino Deus
- 29 e 30 de novembro – Região de Santa Cruz
Serviço
Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a Ananindeua
- Quando: 30 e 31 de agosto de 2025
- Onde: Bairros de Paar, Icuí, Guanabara, Atalaia, Coqueiro e Curuçambá, na Região Episcopal São Vicente de Paulo
- Dia e Hora: Sábado (30) – 7h30 à 19h30; Domingo (31) – 6h30 às 12h30
- Encerramento: Casa Assis, com retorno da Imagem para a Basílica Santuário
