IcoaraCine: Mostra gratuita exibe produções inéditas e reforça a memória de Icoaraci

Buscando formas de incentivar e manter viva, dentro e fora do território, a arte que pulsa pelo distrito de Icoaraci, a I Mostra Audiovisual IcoaraCine será realizada neste sábado, 23 de novembro, a partir das 17h, na Praia do Cruzeiro, na Orla de Icoaraci, em Belém. Aberto ao público e com entrada gratuita, o evento é uma iniciativa do CHIBÉ, um espaço cultural e biblioteca comunitária atuando no distrito, e foi selecionado pelo edital Fomento ao Audiovisual - Lei Paulo Gustavo.

A mostra marca o encerramento do projeto CineClube feat Lab IcoaraCine, que teve início no primeiro semestre de 2024, com laboratórios audiovisuais voltados à produção cultural no distrito. Durante o evento, serão exibidos quatro curtas inéditos produzidos por participantes do laboratório, além de outras dez obras selecionadas por chamada pública, sendo sete curtas e três videoclipes.

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Para Tay Silva, coordenadora executiva da Mostra, a iniciativa é mais do que uma celebração audiovisual. "A Mostra é a culminância de tudo o que foi sonhado e construído no primeiro semestre. O público vai encontrar obras surpreendentes, que envolvem e trazem diferentes olhares, tanto para a cultura popular de Icoaraci quanto de outros territórios que resistem como a gente", afirmou.

As produções exploram temas como memória, cultura de comunidades tradicionais e histórias reais, mesclando linguagens como poesia, comédia e performance. Segundo Tay, a Mostra destaca a importância do audiovisual como ferramenta de luta.

"Essas obras guardam um registro histórico que sempre nos foi negado e que agora ganha as telas mundo afora. Ter isso é ver a nossa história viva e compartilhada”, complementou a coordenadora.

Os curtas inéditos produzidos nos laboratórios do CineClube foram gravados em locais emblemáticos de Icoaraci, como a Feira da 8 de Maio, o Paracuri e a própria Orla. O processo incluiu entrevistas com moradores que sustentam o território e participaram ativamente na construção de sua identidade.

EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Além das exibições, a programação inclui a presença de convidados especiais que compartilharão suas experiências na criação das obras exibidas. O evento também encerrará oficialmente os ciclos de laboratórios audiovisuais de 2024, reunindo os participantes do projeto em um momento de celebração coletiva.

Tay Silva reforça a expectativa de que o público leve consigo um novo olhar para o território: "Que possam se orgulhar de Icoaraci e entender a grandiosidade dele. Mantê-lo de pé e vivo é manter toda essa história e ancestralidade viva também".

EXIBIÇÕES

Entre os destaques estão três videoclipes selecionados: De Cima do Rio Maguari (direção de Ana Cleide e Bruna Suelem), Flor de Mururé (direção de Marcos Corrêa e Priscila Cobra) e Urbano (direção de Rogério Filho).

A mostra também exibe sete curtas-metragens, como Vivências de Carimbó: De Frente para o Rio (direção de Marcos Corrêa e Priscila Cobra), Praça Amazonas (direção de Ramiro Quaresma), Cozinhando no Calor (direção de Auda Piani), Ne&Ra em o Boto Não Mais Encantado (direção de Netto Chaves e Rafael Feitosa) e Paracuri: Mãos que Criam (direção de Yasmin Mesquita e Karolayne Torres). Além disso, o público poderá conferir as micrometragens Território Vila da Barca (direção de Suziane Souza) e Assombra Pássaro (direção de Glenda Beatriz), apresentadas em formato vertical.

CHIBÉ

O CHIBÉ é uma organização dedicada à defesa e ampliação do acesso às múltiplas artes, aliadas a pautas sociais, educacionais, ambientais, climáticas e culturais nas periferias da Amazônia. Há cinco anos, promove ações socioambientais e antirracistas, utilizando a educomunicação como ferramenta de transformação social e defesa dos direitos humanos no território. Com foco nas comunidades amazônicas, a iniciativa busca criar conexões que valorizem a cultura local e fortaleçam direitos fundamentais.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

LISTA DAS OBRAS SELECIONADAS

Agende-se

Data: sábado, 23 de novembro;

Horário: a partir das 17h;

Local: Praia do Cruzeiro, Orla de Icoaraci, Belém – PA;

Entrada gratuita.