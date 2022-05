Mães do Grupo Liberal recebem homenagem ao som de saxofone 

Em alusão ao Dia das Mães, comemorado no domingo (8), as funcionárias do Grupo Liberal foram homenageadas, na tarde desta sexta-feira (6), com uma apresentação musical que percorreu todos os setores da sede da empresa, na av. Rômulo Maiorana. A programação foi organizada pelo departamento de Recursos Humanos e de Entretenimento. Além das melodias tocadas pelo saxofonista Valdson Silva, as mães também foram presenteadas com ingressos para o cinema.

Mãe de dois meninos a jornalista Keila Ferreira acompanhou a homenagem na redação integrada de O Liberal. Para ela, momentos como esse valoriza a figura materna. "Foi uma homenagem muito bonita, faz a gente relaxar e nos sentimos valorizadas como mãe. É uma iniciativa muito louvável do Grupo Liberal em prestar essa homenagem às mães", afirma.

Para Enize Vidgal, também jornalista e mãe de um casal de filhos, a homenagem foi emocionante. "A música acalma e traz tranquilidade a qualquer situação, é diferente quando você está em um ambiente da tua rotina e surge alguém tocando um instrumento tão bonito, foge do comum e emociona a gente. Foi uma singela homenagem", avalia.