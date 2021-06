Horóscopo: Veja a previsão do seu signo para hoje (07/06)

Áries (21/03 - 20/04)

Novo modelo de negócio chamará a atenção. A semana trará reformulações nos investimentos, na equipe ou no ambiente social. Não será prudente misturar dinheiro com amizades. Talvez precise saldar ou cobrar uma dívida e renegociar valores de contratos. Dúvidas sobre os caminhos a seguir, carreira e vocação cobrarão reflexões. Encerre o passado ou conflito familiar com mudança de atitude.

Touro (21/04 - 20/05)

Virada radical no projeto de vida, ou na carreira, marcará esta semana que favorecerá acordos, finalização de um processo e abertura a novas relações. Amplie amizades, ingresse num grupo influente e atraia oportunidades de trabalho. Mesmo com imprevisibilidade, as finanças seguirão estáveis. Projete a imagem, cuide da reputação e plante sementes para colher no futuro.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Proposta financeira atraente, sorte nos negócios e prestígio profissional motivarão a semana que trará oportunidades de expansão e sucesso dos empreendimentos. Reflexões sobre o projeto de vida e planos de longo prazo continuarão, nesta fase de Mercúrio retrógrado em seu signo. Talvez volte atrás numa decisão e dê um passo maior na carreira. Caminhos estarão abertos. Comece novo ciclo!

Câncer (21/06 - 22/07)

Novidades na equipe e mudança de comportamento inaugurarão uma fase de maior otimismo e de satisfação nos relacionamentos. Encerre um longo ciclo com saldo positivo e fortalecimento interior. Você estará mais perto dos sonhos. Afaste pensamentos repetitivos, embarque numa onda de energia positiva e ganhe prestígio num novo ambiente. Novas amizades trarão mudanças positivas de vida.

Leão (23/07 - 22/08)

Mudanças internas e mais serenidade favorecerão a saúde e o bem-estar. A semana transformará antigos conceitos e abrirá espaço para novas relações. Dê uma virada na carreira e ganhe liberdade. Ótimo período para lançar um projeto inovador e investir no seu futuro. Eleve os sentimentos e rompa barreiras nos relacionamentos. Empatia e sentimentos generosos aprofundarão um vínculo especial.

Virgem (23/08- 22/09)

Novo amor poderá começar como amizade. A semana favorecerá o casamento, parcerias e associações. Rompa preconceitos e embarque em novas experiências. Proposta inesperada de longe balançará as estruturas. Rompa a rotina e alce voo na carreira e na vida pessoal. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre o futuro e a profissão. Hora de abraçar a missão e fazer diferença no mundo.

Libra (23/09 - 22/10)

Assuma seu poder e ganhe relevância. A semana trará prestígio e projeção no ambiente profissional. Amplie a atuação e brilhe! Bom período para explorar seus talentos criativos, impulsionar a equipe e aumentar a liderança. Retome o treino, cultive bons hábitos e fortaleça a saúde. Hora de se valorizar, cultivar o amor próprio, investir no seu desenvolvimento e dar novo sentido à vida. Sucesso!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Experimente uma nova dimensão do amor. Lindo momento para se sintonizar com seus melhores sentimentos, acreditar na sorte e seguir o coração. Talvez você se surpreenda com as próprias atitudes nesta semana de surpresas e de presentes inesperados. Um convite atraente tocará o coração. Aumente a confiança numa relação especial e reflita sobre mudanças.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Semana decisiva no trabalho e na vida íntima. Inicie um projeto, mude a rotina, troque confidências com a família e aumente a cumplicidade no amor. Planos de mudar de casa ou pendências do passado ganharão soluções imprevistas. Algo do destino moverá a vida numa direção atraente. Realize um velho sonho e conte com a sorte. Novo lifestyle trará mais conforto e leveza.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Repense investimentos e encontre soluções originais para dar uma virada na sorte. A semana favorecerá o amor e os negócios. Conversas com o par definirão rumos da relação e mudanças no projeto de vida. Acolha fragilidades e resolva assuntos de família. Sentimentos generosos fortalecerão um vínculo especial e afastarão inseguranças. Aumento de demandas cobrará mais organização.

Aquário (21/01 - 19/02)

Renove estruturas e ganhe mais conforto e segurança. A semana favorecerá negócios imobiliários e investimentos na casa. O cotidiano ficará mais agradável com um toque de arte na decoração dos seus espaços e atividades gostosas. Criatividade, boa vontade e prazer não faltarão. “Ponha a mão na massa”, desenvolva habilidades e descubra talentos que você nem sabia possuir. Novidades à vista!

Peixes (20/02 - 20/03)

Movimente contatos num ambiente diferente. A semana trará conexões surpreendentes e poderosas. Acelere uma atividade comercial ou estudos. Informações preciosas chegarão de maneira inesperada e despertarão novos focos de interesse. O amor inspirará passos maiores no trabalho. Novos projetos ganharão forma. Apoio à família cobrará acertos, renegociações e melhor planejamento financeiro.