Homens armados matam uma pessoa e deixam dois militares feridos no bairro da Pedreira

Uma pessoa morreu e dois militares ficaram feridos após um atentado com vários disparos de arma de fogo, realizado por quatro indivíduos de motocicleta, na noite desta quinta-feira (30), por volta das 21h, na esquina da travessa Doutor Enéas Pinheiro com a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Ainda não há informações sobre a identidade dos criminosos.





De acordo com nota da Polícia Militar do Pará (PMPA), os indivíduos não identificados foram avistados por testemunhas, divididos em duas motocicletas, efetuando os disparos contra as três vítimas. Um militar da Aeronáutica e um policial militar, sem nomes revelados, que foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de uma pessoa não identificada que não resistiu aos tiros.



"A PMPA informa que, por volta das 21h do dia 30/12, foi acionada para atender ocorrência de baleamento na esquina da Trav. Enéas com Pedro Miranda. No local, havia 03 pessoas baleadas, uma não resistiu aos ferimentos. Outras duas vítimas eram um militar da Aeronáutica e outro da PMPA, que foram atendidas pelo Samu. Testemunhas relatam que 04 homens em duas motos, não identificadas, efetuaram os disparos", informou, a nota.



Nas redes sociais, imagens de uma câmera de segurança mostram o suposto momento em que os quatro criminosos de motocicleta perseguiram um carro onde estavam as vítimas. Não foi informado o estado de saúde dos dois militares baleados. Ainda segundo a PM, a Delegacia de Homicídios investiga o caso.