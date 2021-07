Homem é preso após usar simulacro para cometer roubo no Guamá

Equipes do 20° Batalhão de Polícia Militar (20° BPM), prenderam, na noite deste sábado, 24, um homem que utilizava um simulacro de arma de fogo para realizar roubos no bairro do Guamá, em Belém.

Os policiais militares estavam realizando ações de policiamento ostensivo no bairro quando foram acionados por populares informando que o homem teria sido detido durante uma tentativa de roubo às proximidades.

A equipe da PM se deslocou até a esquina da rua Silva Castro com a travessa Castelo Branco e localizou o suspeito. Além do simulacro usado para cometer crimes, os agentes também recuperam um aparelho celular que havia sido roubado de uma vítima.

O suspeito foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás onde foi autuado por crime de roubo e o celular foi devolvido ao proprietário legal.