Natal: famílias apostam em decoração para manter o espírito de alegria

O Natal é sinônimo de celebração com os familiares e amigos. E para manter toda a magia dessa data, muitas famílias fazem questão de enfeitar a fachada e o interior das residências com guirlandas, Papais Noéis, árvores de Natal e muitas luzes, que acabam proporcionando encantamento e alegria às pessoas que frequentam o lar.

Para a decoradora Gabriela Sampaio, o Natal traz à tona as memórias afetivas que ela tem da própria mãe, que amava decorar toda a casa com bolas de vidro e luzes coloridas no período natalino. Toda essa tradição fez Gabriela se apaixonar pelo mês de dezembro e começar a decorar casas de outras famílias.

“Já na minha casa, o Natal ficou realmente especial com o nascimento do meu primeiro filho. A casa ficou mais ‘enfeitada’”, ressalta Gabriela, que trabalha há cinco anos com decoração de eventos. Ela conta que tudo começou quando uma amiga a chamou para ajudar na montagem de uma árvore de Natal.

Gabriela Sampaio decorou mais de 50 árvores de Natal, com diferentes temas (Arquivo pessoal)

“A decoração ficou linda e ela enviou em grupos de outras amigas. A notícia foi se espalhando e eu não sabia nem como cobrar por esse serviço que ainda era bem novo”, relembra.

Para a decoradora, no Natal a família se torna o foco e as pessoas decoram a casa, justamente, para celebrar com os familiares e amigos queridos. “Esse ano decorei mais de 50 árvores, uma mais especial que a outra. O processo criativo de cada uma é único”, revela.

Transformação e união

A aposentada Maria Adiene Almeida, de 69 anos, afirma que o Natal é responsável pela transformação do seu lar, já que ela sempre investe em Papais Noéis, iluminação, presépio, flores e fitas coloridas para decorar o apartamento, juntamente com a filha.

“O Natal representa paz, união e confraternização entre os povos. A decoração traz alegria, cores e luzes para a casa e, consequentemente, para a convivência familiar”, explica.

Casa da aposentada Maria Adiene Almeida ganha uma variedade de enfeites e luzes para celebrar o Natal (Foto: André Oliveira/O Liberal)

Maria Adiene comenta que começa a decorar a casa para o Natal em novembro para acender as luzes no dia do advento, conforme recomenda a tradição da igreja católica.

“É a data para festejar o nascimento de Jesus Cristo, reservando um espaço para o Noel. E para pedir a paz tão necessária ao mundo cruel e desumano em que estamos vivendo atualmente, além de confraternizar com familiares e amigos", finaliza.