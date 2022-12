Confira a história do servidor público que nasceu no Natal

Por trazer uma reflexão sobre o amor, a união e a generosidade, o Natal se transformou em uma das épocas mais esperadas do ano e, por isso, vários acontecimentos nesse período tornam-se especiais, como é o caso do servidor público Jesus Nazareno dos Santos, de 46 anos, que nasceu no dia 25 de dezembro de 1976.

Jesus comenta que o nascimento foi algo marcante para todos da família, justamente por ter ocorrido no mesmo dia do nascimento de Jesus Cristo. Ele revela ainda que o avô paterno também nasceu na mesma data.

“Minha mãe queria muito ter um filho e, para a felicidade dela, eu nasci no Natal. Meu nome é uma homenagem ao meu avô, que se chamava Jesus Nazareno de Souza Cruz, e nasceu no dia de Natal também. Foi uma emoção muito grande para os meus pais e, pelo fato de ser Natal, resolveram colocar o meu nome de Jesus Nazareno dos Santos Cruz”, explica.

O fato de ter nascido no Natal faz com que Jesus tenha uma conexão muito forte com esse período. “É a melhor época do ano, pois tenho lembranças da infância. É uma época em que as famílias se reúnem e confraternizam, um período mágico onde a cidade fica enfeitada com as luzes e as casas com as ornamentações de Papai Noel”.

Comemoração

As celebrações de aniversário de Jesus têm início na ceia de Natal e terminam somente na noite do dia 25. “Desde a ceia já cantam parabéns na casa dos meus sogros e, quando chego na casa dos meus pais, também cantam parabéns. Já no dia 25, na minha casa, tem o café da manhã e almoço, mas o parabéns valendo ocorre no jantar”, detalha.

O servidor público revela que a sua filha mais nova nasceu dois dias antes do Natal (Arquivo pessoal)

Outro fato marcante na vida de Jesus, que é pai de um casal, foi o nascimento da filha, Isabella Vitória. A criança nasceu no dia 23 de dezembro de 2020.

“Foi um ano muito especial, pois eu, minha esposa e minha filha recém-nascida passamos o Natal juntos no hospital. Minha esposa acabou recebendo alta no dia 25 de dezembro pela manhã, fomos buscar o meu filho na casa dos meus pais e depois fomos para nossa casa com o grande presente do Papai Noel. Foi muito emocionante, marcou para sempre nossas vidas”, relembra Jesus.