Grupos políticos espalham fake news produzida com referências à coluna Repórter 70

Uma nota falsa, usando as mesmas fontes, cores e diagramação da coluna Repórter 70, circulou neste final de semana em alguns grupos de aplicativos de mensagens. Diversos leitores, incluindo alguns políticos do Pará, encaminharam surpresos à redação a nota que trata de uma suposta “gota d’água”, entre o governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito Daniel Santos, de Ananindeua, ambos do MDB.

Nota falsa foi compartilhada pelo Whatsapp (Reprodução)

O jornal O LIBERAL esclarece que a imagem é de uma nota “fake”, que em nenhum momento foi publicada na coluna Repórter 70, que, por sua credibilidade em mais de 70 anos de fundação do jornal, acabou sendo alvo de falsificação para criar um cenário de intriga política no Estado.

• Veja a real coluna do Repórter 70

A falsificação é tão grosseira que, além da falsa nota trazer um conteúdo que não foi publicado pelo Grupo Liberal, os falsificadores tentaram imitar a imagem da coluna, mas não tiveram qualquer cuidado com o padrão textual da coluna Repórter 70, inclusive na observação ao devido respeito às normas estabelecidas pela nossa Língua Portuguesa.

A credibilidade da coluna Repórter 70 é resultado de décadas de publicação de notícias do panorama paraense, principalmente político-econômico, quase sempre em primeira mão para nossos leitores, e, por diversas vezes, trazendo “furos” noticiosos ao longo dos 76 anos de história de O LIBERAL. Por isso, em nome dessa credibilidade, prestamos o devido esclarecimento e denunciamos todo e qualquer tipo de fake news, como parte do nosso compromisso com a verdade. Também denunciaremos o uso dessa fake news às autoridades competentes.