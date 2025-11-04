Grupo Liberal promove campanha de vacinação contra influenza entre seus colaboradores

O Grupo Liberal realizou, nesta segunda-feira (4), uma campanha de vacinação contra a influenza para seus colaboradores, no prédio do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A iniciativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ocorreu no auditório do bloco B e segue nesta terça-feira (5), na TV Liberal, no hall da emissora, no bairro de Nazaré. A disponibilidade da vacina ficou para os turnos da manhã das 9h às 12h e no turno da tarde das 14h às 16h.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso dos funcionários à imunização, incentivar o cuidado com a saúde e reforçar a prevenção em um momento de grande circulação de pessoas na capital paraense por conta da COP 30, que será em novembro, reunindo delegações de diversos países. A vacina disponibilizada é a trivalente contra influenza, recomendada para prevenção de síndromes gripais e casos de complicações respiratórias, especialmente no período chuvoso da região.

Facilidade e incentivo à proteção

Para muitos colaboradores, a campanha foi uma oportunidade de manter o calendário vacinal em dia, sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde. A estagiária do portal Oliberal.com, Gabrielle Borges, destacou o gesto do Grupo Liberal e a importância da vacinação no atual cenário.

“Eu tenho meu calendário vacinal em dia desde pequena. Isso é algo de família, minha mãe sempre me levou em todas as campanhas. Com a proximidade da COP, estou renovando todas as vacinas que posso. Muita gente não tem tempo de ir até um posto, e o Grupo trazendo isso para o ambiente de trabalho facilita 100%”, afirma.

Ela também ressaltou o valor da campanha diante do aumento do negacionismo e da circulação de pessoas de diferentes estados e países durante a conferência climática. “Vivemos um período de campanha antivacina e negacionismo. Com a COP, vem muita gente de fora. Quanto mais a gente se proteger e cuidar da nossa saúde e da cidade, melhor para todos. É importante para que não enfrentemos nenhuma doença ou surto nesse período.”

Sesma leva vacinação às empresas para ampliar cobertura

A ação fez parte do programa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de levar equipes de saúde até empresas e instituições para facilitar a vacinação de trabalhadores. De acordo com Maria de Lourdes de Souza, agente de bem-estar social da Sesma, nem todas as organizações aderem, o que torna iniciativas como a do Grupo Liberal ainda mais relevantes.

“É importante porque muitos funcionários, no horário de trabalho, não têm acesso à unidade de saúde. Ainda bem que existe esse programa e empresas que aceitam. É juntar o útil ao agradável. Evita que o funcionário seja dispensado para ir a um posto, que muitas vezes não tem condições de atender a demanda de uma empresa inteira”, explicou.

Maria de Lourdes reforça que a Sesma realiza essas ações diariamente, conforme agendamento, e que além da influenza, outras vacinas também integram o calendário aplicado às empresas. “Participamos dessas ações com vacinas de rotina, como hepatite B, febre amarela, difteria e tétano, e a tríplice viral, que está sendo muito importante fazer devido ao surgimento de novos surtos. Para vocês, hoje, foi somente a influenza.”