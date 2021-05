Grupo de motociclistas doa alimentos e roupas para comunidades carentes no Pará

O grupo nacional de motociclistas "Abutre´s Motoclube - Raça em Extinção" está realizando várias campanhas beneficentes pelo Brasil. As subsedes do Pará, que somam cerca de 120 integrantes, estão arrecadando, ao longo do mês de maio, alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene pessoal e outros itens que serão doados, a partir de junho, para comunidades carentes do estado.

Os "Abutre's" fazem o percurso para arrecadação e doação, entre vários municípios, utilizando as próprias motocicletas. De acordo com o coordenador estadual social do grupo no Pará, Nômade Popeye, já foram realizadas ações de arrecadação em Belém, Santarém, Bragança, Paragominas e Parauapebas.

"Estamos fazendo as ações sociais neste mês para coletar. A partir do fim do mês ou início de junho, começaremos as entregas. Já arrecadamos duas toneladas de alimentos, cerca de 600 roupas e sapatos, além de produtos de higiene, cadeira de rodas, cama e outros. Fizemos até um drive-thru de arrecadação no último sábado", comentou.

As arrecadações são feitas em vários municípios paraenses (Divulgação)

História

Com 32 anos de história, o grupo de motociclistas defende a responsabilidade social como pauta frequente. "É uma campanha realizada no Brasil todo. Nesse mês de aniversário do presidente, o Trovão, é sempre realizada uma grande festa lá em São Paulo. Por conta da pandemia, foi desmembrado e cada estado fez uma ação de coleta de donativos", detalhou Nômade Popeye.

Além disso, os motociclistas também realizam ações de distribuição de sopa para comunidades carentes. "As últimas entregas de sopa foram em Belém, de madrugada; na comunidade de Bambuzal, no município de Santa Bárbara do Pará; além da ilha de Mosqueiro", contou Nômade.

Como ajudar

Quem quiser contribuir com doação de alimentos, roupas e outros itens pode ir até a sede da Região Metropolitana de Belém, às quintas-feiras ou aos sábados, na rodovia Mário Covas, 3558, no bairro de Jibóia Branca, em Ananindeua. Ou pode entrar em contato por meio do telefone 98964-8000.