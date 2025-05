Governo fortalece piscicultura com repasse de 150 mil alevinos a produtores de cinco municípios

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), repassou, nesta semana, 150 mil alevinos de tambaqui em apenas dois dias. A ação beneficiou cerca de 100 piscicultores dos municípios de Moju, Quatipuru, Castanhal, Magalhães Barata e Itupiranga, e reforçou o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento da cadeia produtiva da aquicultura, além de fortalecer a geração de emprego e renda no campo.

A principal entrega ocorreu na manhã de quinta-feira (8), na Estação de Reprodução de Alevinagem Nina Orion Ribeiro, na Unidade Agropecuária (Uagro) da Sedap, em Terra Alta, no nordeste paraense. Só nessa ação foram repassadas 120 mil unidades aos municípios participantes. No dia anterior, Itupiranga já havia sido contemplado com 30 mil alevinos.

O titular da Sedap, Giovanni Queiroz, acompanhado do secretário adjunto Wandenkolk Gonçalves e da equipe técnica, acompanhou a entrega. “Esse centro de reprodução de alevinos é de uma capacidade fantástica. Hoje nós entregamos mais de 100 mil unidades e daqui a dois meses queremos entregar mais 200 mil, temos que incentivar essa atividade que gera renda, temos muitos produtores que dependem disso. Temos um laboratório perfeito para essa reprodução. Queremos estimular e orientar nosso produtor para gerar renda”, enfatizou o secretário.

Além da ampliação da produção, a iniciativa impulsiona diretamente a economia de comunidades rurais. Em Quatipuru, por exemplo, foram entregues 10 mil alevinos a pequenos produtores. Luiz Guilherme Dias, coordenador do Programa Territórios Sustentáveis no município, celebra a parceria entre Estado e prefeitura: “É um grande incentivo para a gestão municipal quanto para o nosso produtor. O município tende a crescer nessa atividade da aquicultura. É muito importante esse apoio”.

No Moju, foram repassadas 16 mil unidades. “Esse incentivo do Estado vai ajudar muito, pois estamos buscando essas parcerias para nossa população melhorar de vida. Aqui está nos dando um norte para o povo do campo, o piscicultor, em especial”, destacou Pedro Damilton, um dos beneficiados na cidade.

O Pará, segundo o secretário adjunto Wandenkolk Gonçalves, está entre os maiores produtores de pescado do Brasil, por isso ações como essa ampliam a segurança alimentar e o potencial econômico da região. “A Sedap tem duas estações, além dessa aqui de Terra Alta, temos a de Santa Rosa em Santarém. Então o repasse de alevinos reproduzidos nesses espaços é importante, é até uma questão de segurança alimentar à nossa população“, afirmou.

Alan Pragana, diz que “O Pará cresceu 35% na aquicultura e só nesses dois últimos dias foram repassados mais 100 mil alevinos, com entregas de mais de 100 kits de análise de água e de insumos. Recebemos feedback da maioria e vamos replicar no decorrer dos anos”, promete o coordenador de Aquicultura da Sedap.

Para Rafael Pinto, do assentamento João Batista II, em Castanhal, que há mais de 10 anos se dedica à piscicultura, a entrega dos alevinos é um reforço para o sustento de muitas famílias. “A piscicultura é um ótimo investimento, já trabalhei com gado leiteiro e não vi uma atividade melhor do que a aquicultura para gerar renda. Então é muito boa a entrega para nós desses alevinos“.