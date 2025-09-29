Governo do Pará garante auxílio moradia para mais de 1,4 mil pessoas no Pará

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), garante o pagamento do benefício do auxílio moradia para famílias remanejadas de áreas onde ocorrem obras de infraestrutura urbana dentro dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O beneficio também se estende a outras demandas mediante acordos de Cooperação Técnica firmados pela Cohab com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Policia Militar do Pará e ainda Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). Ao todo o auxílio moradia atende 1.131 famílias do PAC, 243 policiais militares e 34 policiais penais, totalizando 1.408 famílias. O dinheiro é para pagamento de aluguel.

Para o diretor-presidente da Companhia de Habitação do Pará, Manoel Pioneiro, a manutenção do benefício é fundamental para que as famílias remanejadas possam garantir o pagamento de moradia, enquanto aguardam a entrega da nova unidade habitacional, como ocorreu com as famílias da área do Curtume, que agora estão em seus novos apartamentos no residencial Santo Antônio. “É um aporte de recurso superior a R$ 700 mil mensais destinados às famílias pelo Governo Helder e Hana como forma de garantir mais tranquilidade na hora de pagar o aluguel a essas pessoas que precisaram ser remanejadas para a continuidade de obras do PAC ou para policiais da área de segurança deixarem as moradias em área de risco de morte”, pontuou Pioneiro.

O auxílio moradia para remanejados de obras do PAC é um benefício temporário concedido a famílias que precisam ser realocadas em virtude de intervenções urbanas, como projetos de infraestrutura, drenagem ou urbanização de áreas.

Esse auxílio visa cobrir os custos de aluguel enquanto a família aguarda uma solução habitacional definitiva, como a construção de novas moradias. A medida serve para amparar as famílias afetadas e garantir seu direito à moradia digna durante o processo de reassentamento.

A dona de casa Edilene Fonseca, que recebeu seu apartamento no residencial Santo Antônio conta que o auxílio moradia foi decisivo para esperar a entrega do apartamento novo no residencial Santo Antônio. “Eu sou dona de casa, não tenho renda, então ter esse auxílio foi importante porque garantiu que eu pudesse pagar um aluguel, estou mais feliz agora ainda mais porque recebi meu apartamento”, detalhou.

Rosângela Miranda, que também é dona de casa, conta que recebeu o auxílio moradia desde o início da desapropriação da área do Curtume. “A espera valeu a pena, sou muito grata ao governador Helder que nos amparou e hoje entrega nossos apartamentos”, detalhou.

O residencial Santo Antônio foi entregue no último sábado, contendo 400 unidades habitacionais com dois quartos, sala, cozinha e banheiro social.