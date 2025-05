Governo do Pará entrega escola em Colares e fortalece avanços na qualidade da educação

Em menos de uma semana, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou mais uma escola, reafirmando a prioridade aos investimentos no avanço da educação pública. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Lucíola Brasil, localizada na comunidade Fazenda, município de Colares, no nordeste paraense, foi construída para beneficiar mais de 220 estudantes, nos turnos da manhã, tarde e noite.

"Estou muito feliz de estar na comunidade Fazenda, podendo entregar essa escola que foi esperada por tanto tempo, e que hoje passa a ser uma realidade. E poder estar devolvendo uma escola com estrutura, e que oferece tudo de melhor para que os alunos possam ter qualidade de ensino. E vamos investir muito mais no município, para que possa desenvolver economicamente e com a nossa educação de qualidade que estamos levando para todo o Estado", ressaltou o governador Helder Barbalho no ato de entrega.

"A Escola Lucíola passa a ser completa, com tudo que uma escola precisa, onde os nossos alunos terão um espaço ainda melhor. E vamos planejar para que ela possa ser de tempo integral e oferecer cursos técnicos, também. A educação tem sido uma prioridade no Estado do Pará, especialmente pelo governador, porque a gente está atrás de concluir todas as obras que ficaram paradas em governos passados, e que o governador Helder tomou como missão resolver esse problema; e a gente está entregando. Já são 169 obras entregues, e tem muito mas só na educação. E assim, o Pará se tornou o estado que mais cresceu no Brasil. Nós saímos de 26º para o 6º lugar, o maior crescimento do Brasil. E não posso deixar de agradecer ao nosso líder, governador Helder Barbalho, que vem investindo na nossa educação. Vamos continuar avançando no Estado", destacou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Estrutura - A comunidade escolar agora tem um espaço climatizado, amplo e confortável, com pátio coberto, cinco salas de aula, laboratório de informática, salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), de leitura e de professores, cozinha, despensa, vestiários masculino e feminino, e banheiros, incluindo para pessoa com deficiência (PcD). Um investimento superior a R$ 2,2 milhões para proporcionar um aprendizado de qualidade aos estudantes.

"O sentimento é de gratidão e conquista. Termos salas climatizadas, laboratório de informática e refeitório para fazer a nossa refeição é muito gratificante. Muito obrigada, senhor governador, à vice-governadora Hanna e ao secretário Rossieli. Estamos muito gratos", expressou a aluna do 3º ano, Tatiely Pereira.

Transformação - O professor de Língua Portuguesa Manoel Nazareno Ferreira, que ministra aulas há 33 anos na escola, disse que uma escola com nova estrutura aumenta a qualidade do ensino para alunos, beneficiando também os professores e demais profissionais da educação.

"Como estou há muito tempo na escola, praticamente vivi tudo que se passou nesse longo período. Para comparar de antigamente para hoje, é uma melhora significativa. A gente percebe esta melhora, e esperamos que os alunos acompanhem essa mudança, essa renovação. Uma escola bonita; o governo está de parabéns. Posso até garantir que é a escola mais bonita do município de Colares. Hoje, trabalhar em uma escola toda moderna também dá um ânimo de ensinar, de estar aqui na escola com os alunos. A gente se sente mais estimulado. É uma mudança", contou o professor.

Nova unidade e Ciseb - Em menos de uma semana, é a segunda escola que o Estado entrega. Com um investimento de R$ 10.223.506,78, na última terça-feira (6) foi entregue a Escola Estadual de Tempo Integral Augusto Meira, em Belém, beneficiando mais de 500 alunos do Ensino Médio. A unidade conta com 30 salas de aula e salas multidisciplinares para aulas específicas, além da terceira unidade do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb).

A coordenadora de Cultura e líder comunitária Edilena Amaral Saraiva expressou sua felicidade em ter, agora, uma escola bem estruturada e informatizada na comunidade. "Queremos agradecer a Deus por esse momento histórico para a nossa comunidade de Fazenda. Agradecer ao nosso governador Helder Barbalho por assumir um compromisso com essa comunidade, de terminar essa linda escola. Para nós, moradores, é um momento muito importante. O nosso governador assumiu o compromisso com esta comunidade que iria terminar. E a Escola Lucila Brasil, hoje, se concretizou. Que Deus o abençoe, para que consiga trazer mais projetos para desenvolver o nosso município de Colares", ressaltou Edilena Saraiva.

Valorização - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Lucíola Brasil é a 169ª entregue pela atual gestão desde 2019, marcando a continuidade dos investimentos em toda a estrutura educacional, incluindo aquisição de materiais pedagógicos, implantação da Educação Ambiental, fortalecimento da infraestrutura, alfabetização na idade certa, e ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores.

O Governo do Pará também se destaca ao pagar o maior salário médio do País aos professores, R$ 11.447,48, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além de oferecer o segundo maior salário inicial do Brasil, alcançando R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, como atesta o Movimento Profissão Docente.