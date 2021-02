Governo do Estado já transferiu 117 pacientes com covid-19 no oeste paraense

Para conter o avanço da covid-19 em 15 municípios do Extremo Oeste do Pará, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), informou que realizou 117 transferências de pacientes entre 18 de janeiro e 05 de fevereiro. Além disso, foram providenciados insumos, como 500 cilindros de oxigênio, e o aumento no número de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a população desses municípios. A gestão estadual disse que as medidas são para evitar o colapso no sistema de saúde nos municípios mais próximos ao Amazonas.

Do total de transferências realizadas exclusivamente pela Central de Regulação da Sespa, 103 foram por via aérea e 14 por barcos, de municípios do extremo Oeste do Pará para os hospitais regionais de Santarém, de Itaituba e Juriti.

Segundo o secretário de Saúde do Pará, Romulo Rodovalho, as ações garantem rápida assistência a pacientes mais graves, realizando as remoções de acordo com as possibilidades climáticas da região. “O governo do Estado, por meio da Sespa, continua fazendo o monitoramento diário da região, levando suporte aos municípios na necessidade de insumos e de remoções, até que a situação se estabilize”, afirmou o titular da Sespa.

Prosseguem na região os atendimentos a casos leves e moderados de covid-19, feitos no barco hospital Papa Francisco, que já realizou mais de dois mil procedimentos. Após percorrer as comunidades ribeirinhas dos municípios de Faro e Óbidos, atende nesse momento os moradores de Oriximiná.

“Essa é mais uma frente de trabalho no combate ao novo coronavírus, que permite dar atendimento ainda nos primeiros sintomas da doença, diminuindo complicações e agravamentos nos casos do Baixo Amazonas”, disse o secretário.



Lockdown



Desde a segunda-feira (01), passou a vigorar na região Oeste do Pará o lockdown, em cumprimento ao Decreto Estadual 800/2020, que alterou o bandeiramento da região, de vermelha para preta, indicando zona de contaminação aguda, com medidas ainda mais restritivas.



Por conta disso, a Sespa comunicou que continua assegurando o serviço de transporte aeromédico com dois aviões e dois helicópteros, para atender a demanda de municípios da região Oeste por leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Também para a região, o governo reativará o Hospital de Campanha em Santarém, por meio de parceria com a prefeitura. A medida deve desafogar a procura por leitos clínicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Hospital Regional, e vai estabilizar o sistema de saúde da região.