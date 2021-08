Google Destaques: OLiberal.com é parceiro do site de buscas no novo produto de notícias

O portal OLiberal.com é um dos veículos de notícias do Brasil que foram escolhidos para participar do Gloogle Destaques, nova ferramenta do site de buscas que garante o consumo de conteúdos de qualidade. A novidade, que chegou ao país em 2020, realiza um controle de informações relevantes para distribuir ao público em geral.

A diretora de Parcerias de Produtos de Notícias do Google para a América Latina, Andrea Fornes, concedeu entrevista a OLiberal.com para detalhar a importância da ferramenta.

“A ideia do (Googler) Destaques é trazer benefícios tanto para os usuários, que têm acesso a um conteúdo selecionado, com curadoria pelas publicações, quanto para as publicações e veículos que disponibilizam conteúdos, que tem tráfego gerado, audiência qualificada e uma fonte recorrente de receitas e direcionamentos”, afirmou Andrea Fornes.

No Brasil, o número de veículos parceiros aumenta a cada ano. No Pará, o OLiberal.com é o único a fazer parte da iniciativa. De acordo com Andrea, o foco nos conteúdos locais e regionais é muito importante, principalmente com a pandemia: "O local é muito relevante, porque impacta diretamente no dia a dia. Com a pandemia, ele se tornou ainda mais importante, pois as pessoas querem saber onde vão tomar vacina, quantas estão contaminadas nas suas cidades, etc", explicou.

Segundo ela, muitas melhorias estão sendo programadas para a ferramenta. Com o investimento de mais de 1 bilhão de dólares, várias conversas com os parceiros estão acontecendo para identificar quais mudanças e aperfeiçoamentos podem ser feitos. “Temos recebido muitos feedbacks dos nossos parceiros sobre a importância disso e nossa equipe de produto está trabalhando para evoluir. Deve ser o próximo passo”, declarou.