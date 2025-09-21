Capa Jornal Amazônia
Funeral de Charlie Kirk deve lotar estádio nos EUA neste domingo

Cerimônia no Arizona contará com Donald Trump, J.D. Vance e aliados da direita

O Liberal
fonte

Charlie Kirk foi morto com um tiro no pescoço (Reprodução)

O funeral de Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA, será realizado neste domingo (21), a partir das 15h (horário de Brasília), nos Estados Unidos. A cerimônia deve reunir milhares de pessoas em um estádio de futebol americano no Arizona.

Entre os confirmados estão o presidente norte-americano, Donald Trump, o vice-presidente, J.D. Vance, além de outras lideranças da direita nos Estados Unidos.

Evento terá esquema especial de segurança

Segundo Andrew Kolvet, porta-voz da Turning Point USA, os organizadores esperam lotar o State Farm Stadium, em Glendale, que possui capacidade para mais de 73 mil pessoas. Um espaço adicional foi preparado em uma arena próxima, caso a lotação seja superada.

Diante da presença de Trump e do clima de instabilidade política após a morte de Kirk, foi montado um esquema de segurança reforçado. Um alto funcionário do Departamento de Segurança Interna afirmou que o evento recebeu a classificação máxima de segurança, a mesma concedida a acontecimentos de grande relevância nacional, como o Super Bowl.

O Liberal
