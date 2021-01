Frutas amazônicas ajudam a fortalecer sistema imunológico

Em tempos de inverno e pandemia, consumir frutas é uma excelente opção para melhorar a eficiência do sistema imunológico. Dentre as opções amazônicas, açaí, manga, pupunha, tucumã, bacuri e jambo estão entre as mais recomendadas. Quem explica é a nutricionista esportiva Liliane Cristina Bandeira Costa, de Belém, que listou a riqueza nutritiva dessas frutas para a prevenção de várias doenças.



"Faz toda a diferença, pois são ricas em antioxidantes, substâncias que exercem papel fundamental no nosso organismo, combatendo os radicais livres e no sistema imunológico, modulando-o e fortalecendo", destacou.



O açaí, por exemplo, que está bastante presente na mesa dos paraenses, contém ferro, cálcio, fósforo, fibras e antocianina, podendo ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. A pupunha, também bastante consumida na região, é rica em vitamina C e carotenoides, podendo prevenir doenças degenerativas, como a osteoporose.



A especialista orienta que, em sua maioria, elas devem ser consumidas na forma natural, pois, assim, também são consumidas as fibras alimentares. "Exceto pela pupunha, que deve ser cozida. Também podem ser consumidas através de sucos. E no caso do açaí, a polpa", detalhou Liliane.



A Organização Mundial de Saúde recomenda cinco porções diárias de frutas, legumes e verduras em pelo menos cinco vezes na semana. "Essas frutas podem compor os lanches, a sobremesa no almoço ou o jantar e, ainda, podem acompanhar o café da manhã, deixando-o ainda mais completo", concluiu a nutricionista.



Frutas variadas na casa dos paraenses



A universitária Laura Victoria Cardoso, 22, de Belém, consome frutas típicas focando na saúde. "Acho que as frutas têm uma fonte de vitamina incrível. Amo tomar açaí com a comida. Uma fonte incrível de ferro, combatendo, assim, anemia. Eu tomo sem açúcar, com farinha. Me sinto satisfeita por longo tempo", contou.



Por conta dos riscos da covid-19, a jovem procura garantir ainda mais o colorido frutado na mesa. "Em tempos de pandemia, sempre temos que reforçar nossa imunidade. Sempre tô em busca de frutas. Alto índice de vitaminas, não podemos facilitar. Tem laranja, que eu gosto. Cupuaçu, para fazer aquele creme. Bacuri para o suco. Pupunha com café da tarde. Açaí sempre compro. As demais, quando está na época", completou.



Os benefícios das frutas amazônicas



Açaí: ferro, cálcio, fósforo, fibras e antocianina

Previne doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão



Bacuri: vitamina A e C, cálcio, ferro, fósforo e fibras

Previne obesidade, diabetes e hipertensão



Buriti: rica em vitamina C, ferro e betacaroteno

Previne câncer e doenças oculares, como a degeneração macular e catarata



Cupuaçu: rico em vitamina C e fonte de selênio

Previne câncer e doenças cardiovasculares



Manga: rica em vitamina C e fonte de carotenoides

Previne hipertensão e alguns tipos de câncer, como o de cólon, de mama e de próstata



Pupunha: rica em vitamina C e carotenoides

Previne doenças degenerativas, como a osteoporose



FONTE: NUTRICIONISTA LILIANE CRISTINA BANDEIRA COSTA