Fluxo do quilômetro 7 da BR-316 será retomado na terça (27)

A partir das 6h30 da próxima terça-feira (27), o fluxo de veículos na altura do KM 07 da rodovia BR-316 será retomado para a pista central da via, no sentido Ananindeua-Belém. A atividade será feita com a conclusão de parte da construção do viaduto em frente ao futuro Terminal de Integração de Ananindeua.

No ano passado, um desvio à direita no trecho foi ativado para minimizar os transtornos e permitir maior fluidez no tráfego ao longo dos trabalhos. A reativação da pista contará com o apoio dos agentes do Departamento de Trânsito (Detran) na orientação aos condutores.

A etapa faz parte das obras de requalificação da rodovia BR-316, executadas pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), nos primeiros 10.8 km da via, do Entroncamento até próximo à entrada da Alça Viária.